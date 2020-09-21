https://ria.ru/20200921/iran-1577542908.html
Санкции не повлияют на сотрудничество России с Ираном, заявили в МИД
Российская линия на сотрудничество с Ираном сохраняется, несмотря на попытки США оказать влияние, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:40
2020-09-21T12:40
2020-09-21T12:40
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сергей рябков
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Российская линия на сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> сохраняется, несмотря на попытки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> оказать влияние, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a> сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен издать исполнительный указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставку оружия Ирану."Мы не видим в этом ничего, что каким-то образом влияло бы на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, и в сфере ВТС работа пойдет в зависимости от потребностей сторон, взаимной готовности к такому сотрудничеству, в спокойном ключе, с соблюдением всех наших обязательств, но безотносительно к каким-то попыткам США повлиять. Мы американских санкций не боимся, мы привыкли к ним… Это ничего не меняет в нашем подходе", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577502007.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сергей рябков, иран, сша, в мире