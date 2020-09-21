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https://ria.ru/20200921/iran-1577542908.html
Санкции не повлияют на сотрудничество России с Ираном, заявили в МИД
Российская линия на сотрудничество с Ираном сохраняется, несмотря на попытки США оказать влияние, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:40
2020-09-21T12:40
дональд трамп
сергей рябков
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Российская линия на сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> сохраняется, несмотря на попытки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> оказать влияние, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a> сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен издать исполнительный указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставку оружия Ирану."Мы не видим в этом ничего, что каким-то образом влияло бы на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, и в сфере ВТС работа пойдет в зависимости от потребностей сторон, взаимной готовности к такому сотрудничеству, в спокойном ключе, с соблюдением всех наших обязательств, но безотносительно к каким-то попыткам США повлиять. Мы американских санкций не боимся, мы привыкли к ним… Это ничего не меняет в нашем подходе", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577502007.html
иран
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дональд трамп, сергей рябков, иран, сша, в мире

Санкции не повлияют на сотрудничество России с Ираном, заявили в МИД

12:40 21.09.2020
138
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская линия на сотрудничество с Ираном сохраняется, несмотря на попытки США оказать влияние, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен издать исполнительный указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставку оружия Ирану.
Иран - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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"Мы не видим в этом ничего, что каким-то образом влияло бы на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, и в сфере ВТС работа пойдет в зависимости от потребностей сторон, взаимной готовности к такому сотрудничеству, в спокойном ключе, с соблюдением всех наших обязательств, но безотносительно к каким-то попыткам США повлиять. Мы американских санкций не боимся, мы привыкли к ним… Это ничего не меняет в нашем подходе", - сказал он журналистам.
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Дональд ТрампСергей РябковИранСШАВ мире
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