https://ria.ru/20200921/iran-1577540399.html

МИД России заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана

Москва с удовлетворением констатирует, что инициатива США по восстановлению санкций против Ирана провалилась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:07

2020-09-21T12:07

2020-09-21T19:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> с удовлетворением констатирует, что инициатива <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по восстановлению санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> провалилась, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Сейчас мы с удовлетворением констатируем, что американские замыслы активировать так называемый snapback, то есть фактическое восстановление антииранских санкций, полностью провалились. Мы приветствуем консолидированную позицию членов Совета безопасности, их подавляющего большинства, которое совпадает с нашей, а именно - передача американского письма не является основанием для восстановления антииранских санкций 20 сентября", - сказал Рябков журналистам.Жалоба на "неисполнение" Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) была передана США председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> в августе. По мнению <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, этот шаг запускал так называемый механизм snapback (возвращения) санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, который был заложен в резолюции 2231 СБ ООН. В ходе двух голосований в Совбезе против намерений США выступило подавляющее большинство его членов.Участники СВПД - Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> - считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участником соглашения. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Тем не менее, госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> 19 сентября заявил, что санкции СБ ООН против Ирана вновь вступают в силу. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577510776.html

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, иран, сша, в мире