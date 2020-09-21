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https://ria.ru/20200921/iran-1577540399.html
МИД России заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана
Москва с удовлетворением констатирует, что инициатива США по восстановлению санкций против Ирана провалилась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:07
2020-09-21T19:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> с удовлетворением констатирует, что инициатива <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по восстановлению санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> провалилась, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Сейчас мы с удовлетворением констатируем, что американские замыслы активировать так называемый snapback, то есть фактическое восстановление антииранских санкций, полностью провалились. Мы приветствуем консолидированную позицию членов Совета безопасности, их подавляющего большинства, которое совпадает с нашей, а именно - передача американского письма не является основанием для восстановления антииранских санкций 20 сентября", - сказал Рябков журналистам.Жалоба на "неисполнение" Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) была передана США председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> в августе. По мнению <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, этот шаг запускал так называемый механизм snapback (возвращения) санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, который был заложен в резолюции 2231 СБ ООН. В ходе двух голосований в Совбезе против намерений США выступило подавляющее большинство его членов.Участники СВПД - Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> - считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участником соглашения. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Тем не менее, госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> 19 сентября заявил, что санкции СБ ООН против Ирана вновь вступают в силу. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577510776.html
иран
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, иран, сша, в мире

МИД России заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана

12:07 21.09.2020 (обновлено: 19:16 21.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва с удовлетворением констатирует, что инициатива США по восстановлению санкций против Ирана провалилась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас мы с удовлетворением констатируем, что американские замыслы активировать так называемый snapback, то есть фактическое восстановление антииранских санкций, полностью провалились. Мы приветствуем консолидированную позицию членов Совета безопасности, их подавляющего большинства, которое совпадает с нашей, а именно - передача американского письма не является основанием для восстановления антииранских санкций 20 сентября", - сказал Рябков журналистам.
Президент Ирана Хасан Рухани - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 15:14
Роухани оценил попытки США восстановить санкции против Ирана
Жалоба на "неисполнение" Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была передана США председателю Совбеза ООН в августе. По мнению Вашингтона, этот шаг запускал так называемый механизм snapback (возвращения) санкций против Тегерана, который был заложен в резолюции 2231 СБ ООН. В ходе двух голосований в Совбезе против намерений США выступило подавляющее большинство его членов.
Участники СВПД - Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия - считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участником соглашения. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Тем не менее, госсекретарь США Майк Помпео 19 сентября заявил, что санкции СБ ООН против Ирана вновь вступают в силу. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковИранСШАВ мире
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