https://ria.ru/20200921/iran-1577539719.html

Небензя: США в стремлении "наказать" Иран не поддерживают даже союзники

США оказались в изоляции в своем стремлении "наказать" Иран, их не поддерживают даже ближайшие союзники, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:00

2020-09-21T12:00

2020-09-21T12:18

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

персидский залив

василий небензя

совет безопасности оон

евросоюз

оон

иран

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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> оказались в изоляции в своем стремлении "наказать" <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, их не поддерживают даже ближайшие союзники, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.В августе госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки."Дискуссия в СБ четко показала, что США в своем упорном стремлении "наказать" Иран изолированы, их не поддерживают даже ближайшие союзники", - сказал Небензя."Все понимают, что это тупиковый путь, который никаких выгод никому, включая самих США, не принесет. При этом он еще больше накалит обстановку в регионе", - добавил он.По мнению постпреда, сейчас позицию США по Ирану во многом определяют внутренние предвыборные факторы."Но мы надеемся, что наступит время, когда эти соображения все же уступят место прагматичному и разумному разговору, в том числе на основе наших известных предложений по деэскалации в <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидском заливе</a>. Мы, со своей стороны, держим эту опцию на столе и к такому разговору готовы. Заинтересовано в нём, как показывают наши контакты, большое количество стран, включая государства региона", - указал постпред.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577537032.html

https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577518770.html

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россия

персидский залив

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, персидский залив, василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, оон, иран, сша, в мире