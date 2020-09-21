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https://ria.ru/20200921/iran-1577539719.html
Небензя: США в стремлении "наказать" Иран не поддерживают даже союзники
США оказались в изоляции в своем стремлении "наказать" Иран, их не поддерживают даже ближайшие союзники, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:00
2020-09-21T12:18
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
персидский залив
василий небензя
совет безопасности оон
евросоюз
оон
иран
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<strong>ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> оказались в изоляции в своем стремлении "наказать" <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, их не поддерживают даже ближайшие союзники, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.В августе госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки."Дискуссия в СБ четко показала, что США в своем упорном стремлении "наказать" Иран изолированы, их не поддерживают даже ближайшие союзники", - сказал Небензя."Все понимают, что это тупиковый путь, который никаких выгод никому, включая самих США, не принесет. При этом он еще больше накалит обстановку в регионе", - добавил он.По мнению постпреда, сейчас позицию США по Ирану во многом определяют внутренние предвыборные факторы."Но мы надеемся, что наступит время, когда эти соображения все же уступят место прагматичному и разумному разговору, в том числе на основе наших известных предложений по деэскалации в <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидском заливе</a>. Мы, со своей стороны, держим эту опцию на столе и к такому разговору готовы. Заинтересовано в нём, как показывают наши контакты, большое количество стран, включая государства региона", - указал постпред.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Василием Небензя &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577537032.html
https://ria.ru/20200920/sanktsii-1577518770.html
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россия
персидский залив
иран
сша
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, персидский залив, василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, оон, иран, сша, в мире

Небензя: США в стремлении "наказать" Иран не поддерживают даже союзники

12:00 21.09.2020 (обновлено: 12:18 21.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. США оказались в изоляции в своем стремлении "наказать" Иран, их не поддерживают даже ближайшие союзники, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 11:22
Односторонние санкции США против Ирана будут незаконными, заявил Небензя
"Дискуссия в СБ четко показала, что США в своем упорном стремлении "наказать" Иран изолированы, их не поддерживают даже ближайшие союзники", - сказал Небензя.
"Все понимают, что это тупиковый путь, который никаких выгод никому, включая самих США, не принесет. При этом он еще больше накалит обстановку в регионе", - добавил он.
По мнению постпреда, сейчас позицию США по Ирану во многом определяют внутренние предвыборные факторы.
"Но мы надеемся, что наступит время, когда эти соображения все же уступят место прагматичному и разумному разговору, в том числе на основе наших известных предложений по деэскалации в Персидском заливе. Мы, со своей стороны, держим эту опцию на столе и к такому разговору готовы. Заинтересовано в нём, как показывают наши контакты, большое количество стран, включая государства региона", - указал постпред.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Читайте полный текст интервью с Василием Небензя >>
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоПерсидский заливВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзООНИранСШАВ мире
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