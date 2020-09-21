Небензя: США в стремлении "наказать" Иран не поддерживают даже союзники
12:00 21.09.2020 (обновлено: 12:18 21.09.2020)
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Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 21 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. США оказались в изоляции в своем стремлении "наказать" Иран, их не поддерживают даже ближайшие союзники, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки.
"Дискуссия в СБ четко показала, что США в своем упорном стремлении "наказать" Иран изолированы, их не поддерживают даже ближайшие союзники", - сказал Небензя.
"Все понимают, что это тупиковый путь, который никаких выгод никому, включая самих США, не принесет. При этом он еще больше накалит обстановку в регионе", - добавил он.
По мнению постпреда, сейчас позицию США по Ирану во многом определяют внутренние предвыборные факторы.
"Но мы надеемся, что наступит время, когда эти соображения все же уступят место прагматичному и разумному разговору, в том числе на основе наших известных предложений по деэскалации в Персидском заливе. Мы, со своей стороны, держим эту опцию на столе и к такому разговору готовы. Заинтересовано в нём, как показывают наши контакты, большое количество стран, включая государства региона", - указал постпред.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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