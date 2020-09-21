https://ria.ru/20200921/ipoteka-1577526934.html
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T03:36
2020-09-21T03:36
2020-09-21T03:36
россия
материнский капитал
ипотека
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.Также проблемы, по его словам, могут возникнуть при последующей продаже недвижимости. "Дело в том, что по текущему законодательству ребенок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделен собственностью на объект недвижимости, а продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто", - отметил Романов.Ипотека или другой жилищный кредит дает возможность воспользоваться материнским капиталом сразу и не ждать, пока ребенку исполнится три года. При других способах использования материнского капитала достижение ребенком определенного возраста будет обязательным условием.Предоставление материнского капитала в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2020 году его размер на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.
https://ria.ru/20200913/kapital-1577153576.html
4
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, материнский капитал, ипотека, москва, общество
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
Также проблемы, по его словам, могут возникнуть при последующей продаже недвижимости. "Дело в том, что по текущему законодательству ребенок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделен собственностью на объект недвижимости, а продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто", - отметил Романов.
Ипотека или другой жилищный кредит дает возможность воспользоваться материнским капиталом сразу и не ждать, пока ребенку исполнится три года. При других способах использования материнского капитала достижение ребенком определенного возраста будет обязательным условием.
Предоставление материнского капитала в России
предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2020 году его размер на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.