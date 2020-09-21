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РИА Наука
https://ria.ru/20200921/ios14-vyshla-1577458297.html
iOS 14 вышла: что нового в операционной системе iPhone
На днях Apple представила очередную версию мобильной операционной системы iOS 14 для планшетов и смартфонов, начиная с iPhone 6s. Теперь ее рассылают на... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:00
2020-09-21T10:48
siri
риа наука
смартфоны
apple iphone
apple ipad
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> На днях Apple представила очередную версию мобильной операционной системы <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14 для планшетов и смартфонов, начиная с <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 6s. Теперь ее рассылают на устройства по всему миру, в том числе российским пользователям. РИА Новости разбирается, что в ней нового и стоит ли спешить с обновлением. Измененный интерфейсДолгое время в Apple считали, что смартфонам и планшетам не нужны виджеты — настраиваемые элементы графического интерфейса, относящиеся к определенному приложению. Напротив, в мире <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> это было буквально с первых версий. Но все меняется.В iOS 13 появился отдельный экран для виджетов. В iOS 14 — полноценная реализация. Отныне пользователи смогут разнообразить скучную сетку из иконок приложений всевозможными элементами, например для управления музыкальным плеером или расширенным прогнозом погоды. Свежесть функции, конечно, под вопросом, но для iPhone это шаг вперед.Некогда строгий интерфейс устройств Apple оживит еще одно нововведение, получившее название "Библиотека приложений". Благодаря ей система сама сгруппирует приложения на первом экране iPhone и <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>, учитывая поведение пользователя, то, как часто он их запускает.Для владельцев устройств на Android наверное странно слышать, что в iOS все эти годы не было компактного экрана звонка. Это когда, например, смотришь видео на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, а входящий звонок не занимает весь экран. Теперь так умеет и iPhone — при желании можно ответить или сбросить, не отвлекаясь на переключение окон.В OS 14 предусмотрен режим "картинка в картинке": крутишь одновременно видеоролик в маленьком окошке (или разговариваешь по видеосвязи) и листаешь соцсети, копаешься в настройках телефона. Мелочь, но приятно. Хотя такая функция есть даже в бюджетных Android-устройствах.Приложения без установки и постукивание по крышкеВ iOS 14 реализовали установку "Блиц-приложений". Если надо получить одну функцию и не забивать память смартфона — поможет App Clips. И загружать софт из App Store не нужно. Это мини-приложение занимает не больше десяти мегабайт. Причем если решиться на инсталляцию полной версии, все данные из мини-аплета перейдут в нее.Еще в бета-версии iOS 14 многие с удивлением обнаружили, что в свежих iPhone была незадокументированная функция. Оказалось, что они распознают касания задней панели. Так, постукивая по крышке смартфона можно выполнять более 20 операций. Например, запустить камеру или поставить воспроизведение музыки на паузу.Новое в SiriГолосового помощника Siri значительно переосмыслили. Диалог с ним не будет занимать весь дисплей, перекрывая важную информацию. При вызове Siri иконка возникает внизу экрана, а ответы выглядят как всплывающие карточки. Siri владеет 11 иностранными языками, включая русский, как и новое приложение Apple Translate. В этом они уступают <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Translate. Зато могут работать в офлайне, без подключения к Сети. Режим перевода разговора включается при повороте iPhone на бок. Софт сам определяет язык беседы, выдавая на экран оригинал и перевод.Звук и безопасностьУлучшилось взаимодействие с AirPods Pro — той самой TWS-гарнитурой с активным шумоподавлением. При включении функции "Пространственное аудио" наушники переходят в режим динамического отслеживания положения головы пользователя. Это создает объемный звук, но только в фильмах по подписке в сервисе Apple TV+.В новой версии не обошли стороной безопасность данных владельца устройства. Приложениям можно ограничивать доступ к тем или иным функциям. В настройках есть индикатор, сигнализирующий, если приложение скрыто запустило, например, микрофон.Смартфон умеет анализировать звук вокруг и уведомлять о нем пользователя. Это пригодится любителям проводить часы напролет в наушниках.Без багов не обошлосьВ iOS есть функция выбора стороннего приложения для запуска по умолчанию. Раньше, при нажатии на ссылку, например, в соцсетях, автоматически запускался браузер Safari. Теперь же можно выбрать любой аналог. Пользователи столкнулись с тем, что это работает до перезагрузки устройства — достаточно выключить-включить смартфон, и все настройки слетают. Конечно, такие баги Apple исправляет оперативно.Кстати, если верить <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=p1DM4iZ7xhA" target="_blank" rel="nofollow noopener">инсайдерам</a>,</u> не за горами минорное обновление iOS. Версию 14.2, которая уже проходит бета-тестирование, ждут изменение в графическом интерфейсе и ряд новых функций.
https://ria.ru/20200915/ipad-2020-1577289490.html
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siri, смартфоны, apple iphone, apple ipad, apple, гаджеты, технологии

iOS 14 вышла: что нового в операционной системе iPhone

08:00 21.09.2020 (обновлено: 10:48 21.09.2020)
1977
© AppleСкриншот из видео Apple Event — September 15
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. На днях Apple представила очередную версию мобильной операционной системы iOS 14 для планшетов и смартфонов, начиная с iPhone 6s. Теперь ее рассылают на устройства по всему миру, в том числе российским пользователям. РИА Новости разбирается, что в ней нового и стоит ли спешить с обновлением.

Измененный интерфейс

Долгое время в Apple считали, что смартфонам и планшетам не нужны виджеты — настраиваемые элементы графического интерфейса, относящиеся к определенному приложению. Напротив, в мире Android это было буквально с первых версий. Но все меняется.
В iOS 13 появился отдельный экран для виджетов. В iOS 14 — полноценная реализация. Отныне пользователи смогут разнообразить скучную сетку из иконок приложений всевозможными элементами, например для управления музыкальным плеером или расширенным прогнозом погоды. Свежесть функции, конечно, под вопросом, но для iPhone это шаг вперед.
Некогда строгий интерфейс устройств Apple оживит еще одно нововведение, получившее название "Библиотека приложений". Благодаря ей система сама сгруппирует приложения на первом экране iPhone и iPad, учитывая поведение пользователя, то, как часто он их запускает.
Для владельцев устройств на Android наверное странно слышать, что в iOS все эти годы не было компактного экрана звонка. Это когда, например, смотришь видео на YouTube, а входящий звонок не занимает весь экран. Теперь так умеет и iPhone — при желании можно ответить или сбросить, не отвлекаясь на переключение окон.
В OS 14 предусмотрен режим "картинка в картинке": крутишь одновременно видеоролик в маленьком окошке (или разговариваешь по видеосвязи) и листаешь соцсети, копаешься в настройках телефона. Мелочь, но приятно. Хотя такая функция есть даже в бюджетных Android-устройствах.
© AppleВиджеты и библиотека значительно оживят интерфейс
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Apple
Виджеты и библиотека значительно оживят интерфейс

Приложения без установки и постукивание по крышке

В iOS 14 реализовали установку "Блиц-приложений". Если надо получить одну функцию и не забивать память смартфона — поможет App Clips. И загружать софт из App Store не нужно. Это мини-приложение занимает не больше десяти мегабайт. Причем если решиться на инсталляцию полной версии, все данные из мини-аплета перейдут в нее.
Еще в бета-версии iOS 14 многие с удивлением обнаружили, что в свежих iPhone была незадокументированная функция. Оказалось, что они распознают касания задней панели. Так, постукивая по крышке смартфона можно выполнять более 20 операций. Например, запустить камеру или поставить воспроизведение музыки на паузу.
Apple iPad 2020 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 21:04РИА Наука
Apple показала новый планшет iPad Air

Новое в Siri

Голосового помощника Siri значительно переосмыслили. Диалог с ним не будет занимать весь дисплей, перекрывая важную информацию. При вызове Siri иконка возникает внизу экрана, а ответы выглядят как всплывающие карточки.
Siri владеет 11 иностранными языками, включая русский, как и новое приложение Apple Translate. В этом они уступают Google Translate. Зато могут работать в офлайне, без подключения к Сети. Режим перевода разговора включается при повороте iPhone на бок. Софт сам определяет язык беседы, выдавая на экран оригинал и перевод.
© CNET Highlights на YouTubeНовый переводчик для iOS 14
Новый переводчик для iOS 14 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© CNET Highlights на YouTube
Новый переводчик для iOS 14

Звук и безопасность

Улучшилось взаимодействие с AirPods Pro — той самой TWS-гарнитурой с активным шумоподавлением. При включении функции "Пространственное аудио" наушники переходят в режим динамического отслеживания положения головы пользователя. Это создает объемный звук, но только в фильмах по подписке в сервисе Apple TV+.
В новой версии не обошли стороной безопасность данных владельца устройства. Приложениям можно ограничивать доступ к тем или иным функциям. В настройках есть индикатор, сигнализирующий, если приложение скрыто запустило, например, микрофон.
Смартфон умеет анализировать звук вокруг и уведомлять о нем пользователя. Это пригодится любителям проводить часы напролет в наушниках.
© AppleiPadOS 14
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Apple
iPadOS 14

Без багов не обошлось

В iOS есть функция выбора стороннего приложения для запуска по умолчанию. Раньше, при нажатии на ссылку, например, в соцсетях, автоматически запускался браузер Safari. Теперь же можно выбрать любой аналог. Пользователи столкнулись с тем, что это работает до перезагрузки устройства — достаточно выключить-включить смартфон, и все настройки слетают. Конечно, такие баги Apple исправляет оперативно.
Кстати, если верить инсайдерам, не за горами минорное обновление iOS. Версию 14.2, которая уже проходит бета-тестирование, ждут изменение в графическом интерфейсе и ряд новых функций.
2860004
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РИА НаукаSiriСмартфоныApple iPhoneApple iPadAppleгаджетыТехнологии
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