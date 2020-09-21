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На РИФ предложили создать меморандум о социальной рекламе в интернете
Участники Российского интернет-форума предложили создать меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально значимой информации в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:15
2020-09-21T18:15
2020-09-21T18:25
россия
институт развития интернета
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Участники Российского интернет-форума предложили создать меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально значимой информации в интернете. Также собравшиеся на заседании координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям выступили с инициативой определить основные форматы социальной рекламы и выявить критерии ее эффективности, сообщили в пресс-службе форума РИФ 2020."Карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн. Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса", — отметил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Антон Ключкин.
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, институт развития интернета, общество
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Участники Российского интернет-форума предложили создать меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально значимой информации в интернете.
Также собравшиеся на заседании координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям выступили с инициативой определить основные форматы социальной рекламы и выявить критерии ее эффективности, сообщили в пресс-службе форума РИФ 2020.
"Карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн. Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса", — отметил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Антон Ключкин.