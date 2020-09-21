https://ria.ru/20200921/internet-1577567070.html

На РИФ предложили создать меморандум о социальной рекламе в интернете

Участники Российского интернет-форума предложили создать меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально значимой информации в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:15

2020-09-21T18:15

2020-09-21T18:25

россия

институт развития интернета

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577566764_0:238:3200:2037_1400x0_80_0_0_0f8a28894219f01e2ffc3a13a7631458.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Участники Российского интернет-форума предложили создать меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально значимой информации в интернете. Также собравшиеся на заседании координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям выступили с инициативой определить основные форматы социальной рекламы и выявить критерии ее эффективности, сообщили в пресс-службе форума РИФ 2020."Карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн. Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса", — отметил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Антон Ключкин.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, институт развития интернета, общество