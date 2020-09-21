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Туризм
https://ria.ru/20200921/indiya-1577561477.html
В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле
В Дели туристический гид заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в пятницу в пятизвездочном отеле, сообщает NDTV. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:14
2020-09-21T20:46
туризм
туризм
новости - туризм
дели
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>В Дели туристический гид заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в пятницу в пятизвездочном отеле, <a href="https://www.ndtv.com/delhi-news/tourist-guide-alleges-gang-rape-in-central-delhis-five-star-hotel-cops-2298391" target="_blank">сообщает</a> NDTV.Полицейские рассказали, что пострадавшая сообщила о нападении на следующий день и назвала имена шести подозреваемых, в том числе и женщины. Все они были арестованы.Номер в гостинице был забронирован на имя двух бизнесменов. Гид рассказала, что она сильно нуждалась в деньгах и ее заманили в отель, пообещав ссуду под низкий процент.Полиция продолжает расследование происшествия.
https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html
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Новости
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туризм, новости - туризм, дели

В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле

17:14 21.09.2020 (обновлено: 20:46 21.09.2020)
27171
© Depositphotos / jarousГлавная улица Старого Дели
Главная улица Старого Дели - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Depositphotos / jarous
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Дели туристический гид заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в пятницу в пятизвездочном отеле, сообщает NDTV.
Полицейские рассказали, что пострадавшая сообщила о нападении на следующий день и назвала имена шести подозреваемых, в том числе и женщины. Все они были арестованы.
Номер в гостинице был забронирован на имя двух бизнесменов. Гид рассказала, что она сильно нуждалась в деньгах и ее заманили в отель, пообещав ссуду под низкий процент.
Полиция продолжает расследование происшествия.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДели
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