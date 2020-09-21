https://ria.ru/20200921/indiya-1577561477.html

В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле

В Дели туристический гид заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в пятницу в пятизвездочном отеле, сообщает NDTV. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:14

2020-09-21T17:14

2020-09-21T20:46

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новости - туризм

дели

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>В Дели туристический гид заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в пятницу в пятизвездочном отеле, <a href="https://www.ndtv.com/delhi-news/tourist-guide-alleges-gang-rape-in-central-delhis-five-star-hotel-cops-2298391" target="_blank">сообщает</a> NDTV.Полицейские рассказали, что пострадавшая сообщила о нападении на следующий день и назвала имена шести подозреваемых, в том числе и женщины. Все они были арестованы.Номер в гостинице был забронирован на имя двух бизнесменов. Гид рассказала, что она сильно нуждалась в деньгах и ее заманили в отель, пообещав ссуду под низкий процент.Полиция продолжает расследование происшествия.

https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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