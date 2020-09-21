https://ria.ru/20200921/igry-1577563170.html
Microsoft собирается купить разработчика игр DOOM и Fallout
Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft намерен приобрести компанию ZeniMax Media, создателя и разработчика игр The Elder Scrolls, Fallout РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:28
2020-09-21T17:28
2020-09-21T19:28
microsoft corporation
билл гейтс
сша
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Американский гигант сферы информационных технологий <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> намерен приобрести компанию ZeniMax Media, создателя и разработчика игр The Elder Scrolls, Fallout и DOOM, за 7,5 миллиарда долларов."В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр... Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными", - говорится в сообщении Microsoft.Microsoft планирует, что поглотит компанию во второй половине 2021 финансового года после получения одобрения со стороны необходимых регулирующих органов, и не ожидает большого влияния этого на свои финансовые показатели.В рамках сделки Microsoft получит франшизу на игры The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, Dishonored и другие. Кроме того, с приобретением подразделения ZeniMax - одной из крупнейших частных компаний Bethesda Softworks - Microsoft будет владеть 23 творческими студиями вместо текущих 15.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Биллом Гейтсом</a> и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows.ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии, а число сотрудников превышает 2 тысячи.
https://ria.ru/20200921/glavnye-igry-1577553619.html
4
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
microsoft corporation, билл гейтс, сша, технологии
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft
намерен приобрести компанию ZeniMax Media, создателя и разработчика игр The Elder Scrolls, Fallout и DOOM, за 7,5 миллиарда долларов.
"В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр... Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными", - говорится в сообщении Microsoft.
Microsoft планирует, что поглотит компанию во второй половине 2021 финансового года после получения одобрения со стороны необходимых регулирующих органов, и не ожидает большого влияния этого на свои финансовые показатели.
В рамках сделки Microsoft получит франшизу на игры The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, Dishonored и другие. Кроме того, с приобретением подразделения ZeniMax - одной из крупнейших частных компаний Bethesda Softworks - Microsoft будет владеть 23 творческими студиями вместо текущих 15.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом
и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows.
ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии, а число сотрудников превышает 2 тысячи.