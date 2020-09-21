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https://ria.ru/20200921/igry-1577563170.html
Microsoft собирается купить разработчика игр DOOM и Fallout
Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft намерен приобрести компанию ZeniMax Media, создателя и разработчика игр The Elder Scrolls, Fallout РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:28
2020-09-21T19:28
microsoft corporation
билл гейтс
сша
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Американский гигант сферы информационных технологий <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> намерен приобрести компанию ZeniMax Media, создателя и разработчика игр The Elder Scrolls, Fallout и DOOM, за 7,5 миллиарда долларов."В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр... Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными", - говорится в сообщении Microsoft.Microsoft планирует, что поглотит компанию во второй половине 2021 финансового года после получения одобрения со стороны необходимых регулирующих органов, и не ожидает большого влияния этого на свои финансовые показатели.В рамках сделки Microsoft получит франшизу на игры The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, Dishonored и другие. Кроме того, с приобретением подразделения ZeniMax - одной из крупнейших частных компаний Bethesda Softworks - Microsoft будет владеть 23 творческими студиями вместо текущих 15.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году <a href="http://ria.ru/person_Bill_Gejjts/" target="_blank" data-auto="true">Биллом Гейтсом</a> и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows.ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии, а число сотрудников превышает 2 тысячи.
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microsoft corporation, билл гейтс, сша, технологии

Microsoft собирается купить разработчика игр DOOM и Fallout

17:28 21.09.2020 (обновлено: 19:28 21.09.2020)
652
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft намерен приобрести компанию ZeniMax Media, создателя и разработчика игр The Elder Scrolls, Fallout и DOOM, за 7,5 миллиарда долларов.
"В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр... Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными", - говорится в сообщении Microsoft.
Microsoft планирует, что поглотит компанию во второй половине 2021 финансового года после получения одобрения со стороны необходимых регулирующих органов, и не ожидает большого влияния этого на свои финансовые показатели.
В рамках сделки Microsoft получит франшизу на игры The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, Dishonored и другие. Кроме того, с приобретением подразделения ZeniMax - одной из крупнейших частных компаний Bethesda Softworks - Microsoft будет владеть 23 творческими студиями вместо текущих 15.
League of Legends - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 15:16РИА Наука
Названы десять главных видеоигр десятилетия
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows.
ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии, а число сотрудников превышает 2 тысячи.
21180219
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Microsoft CorporationБилл ГейтсСШАТехнологии
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