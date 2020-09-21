https://ria.ru/20200921/gripp-1577549069.html
Попова рассказала, как проходит вакцинация от гриппа
Прививки от гриппа сделало уже 11% населения России, что составляет более 16 миллионов человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:13
2020-09-21T14:13
2020-09-21T14:13
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Прививки от гриппа сделало уже 11% населения России, что составляет более 16 миллионов человек, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она уточнила, что Россия находится на пороге эпидподъема гриппа, и очень важно, какое количество людей будет иметь защиту.В России за счет федерального бюджета в регионы поставляются четыре разных отечественных вакцины от гриппа, планируется привить не менее 60% населения страны, отметила Попова.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/gripp-1577443053.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество