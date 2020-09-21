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Герберт Ефремов ответил на слова Трампа о краже технологий
Разработчик гиперзвуковой боеголовки "Авангард" Герберт Ефремов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мнимом получении Россией технологий... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T00:50
2020-09-21T08:37
герберт ефремов
россия
дональд трамп
ракетные войска стратегического назначения
барак обама
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Разработчик гиперзвуковой боеголовки "Авангард" Герберт Ефремов прокомментировал заявление президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональда Трампа</a> о мнимом получении Россией технологий от его предшественника <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank">Барака Обамы</a>.Ефремов напомнил, что президентство Обамы началось в 2009 году, однако разработки гиперзвука начались еще во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>."Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком", — сказал он в беседе с "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газетой</a>".В 2018 году в послании Федеральному собранию <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> презентовал гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука. Как сообщали в Ракетных войсках стратегического назначения, первый полк, вооруженный ракетным комплексом с гиперзвуковым блоком "Авангард", дислоцировали в ракетной дивизии под <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургом</a>.Накануне Путин наградил Герберта Ефремова орденом за разработку "Авангарда".Ефремов — почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор <a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank">НПО Машиностроения</a>, советник главы корпорации по науке.Он принимал участие в разработке крылатых ракет для подводных лодок, противокорабельных ракетных комплексов, межконтинентальных баллистических ракет, орбитальных станций "Алмаз", ракет "Стрела" и различных спутников.Под его руководством начали проект создания совместно с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индией</a> ракет <a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank">BrahMos</a>.
https://ria.ru/20200223/1565111582.html
https://ria.ru/20200214/1564687174.html
Украли технологию и теперь амеры остались ни с чем, гиперзвук нечем делать без технологий.
84
Два слова о Герберте Ефремове и вся остальная статья о Путине. Путин сказал, Путин пришел, Путин наградил - создается впечатление, что Герберт Ефремов как бы и не причем....
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россия
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герберт ефремов, россия, дональд трамп, ракетные войска стратегического назначения, барак обама, сша, безопасность, в мире

Герберт Ефремов ответил на слова Трампа о краже технологий

00:50 21.09.2020 (обновлено: 08:37 21.09.2020)
92126
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Разработчик гиперзвуковой боеголовки "Авангард" Герберт Ефремов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мнимом получении Россией технологий от его предшественника Барака Обамы.
Ефремов напомнил, что президентство Обамы началось в 2009 году, однако разработки гиперзвука начались еще во времена СССР.
"Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком", — сказал он в беседе с "Российской газетой".
В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин презентовал гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
Военнослужащие на Красной площади - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
23 февраля, 09:02
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука. Как сообщали в Ракетных войсках стратегического назначения, первый полк, вооруженный ракетным комплексом с гиперзвуковым блоком "Авангард", дислоцировали в ракетной дивизии под Оренбургом.
Накануне Путин наградил Герберта Ефремова орденом за разработку "Авангарда".
Ефремов — почетный генеральный директор, почетный генеральный конструктор НПО Машиностроения, советник главы корпорации по науке.
Он принимал участие в разработке крылатых ракет для подводных лодок, противокорабельных ракетных комплексов, межконтинентальных баллистических ракет, орбитальных станций "Алмаз", ракет "Стрела" и различных спутников.
Под его руководством начали проект создания совместно с Индией ракет BrahMos.
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 09:07
В России ведутся несколько десятков проектов по гиперзвуку
23940204
Обсудить13
Герберт ЕфремовРоссияДональд ТрампРакетные войска стратегического назначенияБарак ОбамаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Украли технологию и теперь амеры остались ни с чем, гиперзвук нечем делать без технологий.
21 сентября, 02:32
Алексей ЯАлексей Я
26530005
Два слова о Герберте Ефремове и вся остальная статья о Путине. Путин сказал, Путин пришел, Путин наградил - создается впечатление, что Герберт Ефремов как бы и не причем....
21 сентября, 05:21
НБНиколай Буренков
9100347
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