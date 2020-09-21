Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
11:54 21.09.2020 (обновлено: 14:19 21.09.2020)
12193
Офис Deutsche Bank. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, против которых США и некоторые страны Запада ввели санкции.
Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы подразделения американского Минфина FinCen, занимающегося финансовой проверкой сомнительных банковских операций, что Deutsche Bank мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для клиентов из России. По информации журналистов, соответствующие проверки в кредитной организации прошли в 2014 году, однако по их итогам не приняли никаких мер.
Помимо этого, в документах FinCen несколько раз упоминается немецкий Commerzbank: как заявили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, речь идет о "сомнительных операциях с российским Связь-банком". Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора о подозрительных операциях "с серьезными задержками".
В расследовании также отмечается, что крупнейшие мировые банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжали обслуживать украинских и российских бизнесменов, попавших под санкции США, хотя Вашингтон несколько раз штрафовал кредитные организации за отмывание денег.
"Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил о ряде исторических тем. Относительно Deutsche Bank — они известны надзорным органам. Темы уже были расследованы и привели к соглашению с ведомствами, в ходе которого было публично заявлено о сотрудничестве банка и принятии корректирующих мер. Там, где это необходимо и целесообразно, мы сделали выводы", — заявили, в свою очередь, представители Deutsche Bank.
Как подчеркнули в организации, поскольку сведения, используемые ICIJ, поступают из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), "эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям".
"SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта", — добавили в банке.