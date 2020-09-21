https://ria.ru/20200921/germaniya-1577539444.html

Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян

В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, против которых США и некоторые страны Запада ввели... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:54

2020-09-21T11:54

2020-09-21T14:19

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<strong>БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a> прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, против которых <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и некоторые страны Запада ввели санкции.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы подразделения американского Минфина FinCen, занимающегося финансовой проверкой сомнительных банковских операций, что Deutsche Bank мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для клиентов из России. По информации журналистов, соответствующие проверки в кредитной организации прошли в 2014 году, однако по их итогам не приняли никаких мер. Помимо этого, в документах FinCen несколько раз упоминается немецкий <a href="http://ria.ru/organization_Commerzbank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Commerzbank</a>: как заявили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, речь идет о "сомнительных операциях с российским <a href="http://ria.ru/organization_Svjaz_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Связь-банком</a>". Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора о подозрительных операциях "с серьезными задержками".В расследовании также отмечается, что крупнейшие мировые банки JPMorgan, <a href="http://ria.ru/organization_HSBC_Holdings_Plc/">HSBC</a>, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжали обслуживать украинских и российских бизнесменов, попавших под санкции США, хотя Вашингтон несколько раз штрафовал кредитные организации за отмывание денег.Как подчеркнули в организации, поскольку сведения, используемые ICIJ, поступают из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), "эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям"."SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта", — добавили в банке.

https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html

https://ria.ru/20200921/utechka-1577529525.html

Baba Jaga Удивляюсь наивности некоторых любителей поносить Владимира Владимировича. Рубяты, вы не видите, что немцев теперь решили оштрафовать за то, что они с газом уперлись? Неужели сложить два и два слабо? Уже несколько раз так великий и честный Вашингтон их нагибал. Причем в таком случае штраф могут выписать вообще какой угодно, хоть в 100 миллиардов, как было в начале, когда они Folkswagen хотели разорить. Потом сошлись кажется на десятке.. Но все равно - дело выеденного яйца не стоило, а какие деньги! И теперь тоже самое... Намекают.... 260

Vladidmir Kanygin Немецкие банки полностью подчинены США и их интересам. Что и подтверждает эта статья. 250

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, buzzfeed, министерство финансов сша, сша, украина, deutsche bank , германия, в мире