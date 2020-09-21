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Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, против которых США и некоторые страны Запада ввели... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:54
2020-09-21T14:19
россия
buzzfeed
министерство финансов сша
сша
украина
deutsche bank
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a> прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, против которых <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и некоторые страны Запада ввели санкции.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы подразделения американского Минфина FinCen, занимающегося финансовой проверкой сомнительных банковских операций, что Deutsche Bank мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для клиентов из России. По информации журналистов, соответствующие проверки в кредитной организации прошли в 2014 году, однако по их итогам не приняли никаких мер. Помимо этого, в документах FinCen несколько раз упоминается немецкий <a href="http://ria.ru/organization_Commerzbank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Commerzbank</a>: как заявили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, речь идет о "сомнительных операциях с российским <a href="http://ria.ru/organization_Svjaz_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Связь-банком</a>". Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора о подозрительных операциях "с серьезными задержками".В расследовании также отмечается, что крупнейшие мировые банки JPMorgan, <a href="http://ria.ru/organization_HSBC_Holdings_Plc/">HSBC</a>, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжали обслуживать украинских и российских бизнесменов, попавших под санкции США, хотя Вашингтон несколько раз штрафовал кредитные организации за отмывание денег.Как подчеркнули в организации, поскольку сведения, используемые ICIJ, поступают из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), "эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям"."SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта", — добавили в банке.
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html
https://ria.ru/20200921/utechka-1577529525.html
Удивляюсь наивности некоторых любителей поносить Владимира Владимировича. Рубяты, вы не видите, что немцев теперь решили оштрафовать за то, что они с газом уперлись? Неужели сложить два и два слабо? Уже несколько раз так великий и честный Вашингтон их нагибал. Причем в таком случае штраф могут выписать вообще какой угодно, хоть в 100 миллиардов, как было в начале, когда они Folkswagen хотели разорить. Потом сошлись кажется на десятке.. Но все равно - дело выеденного яйца не стоило, а какие деньги! И теперь тоже самое... Намекают....
260
Немецкие банки полностью подчинены США и их интересам. Что и подтверждает эта статья.
250
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россия
сша
украина
германия
РИА Новости
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россия, buzzfeed, министерство финансов сша, сша, украина, deutsche bank , германия, в мире

Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян

11:54 21.09.2020 (обновлено: 14:19 21.09.2020)
12193
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, против которых США и некоторые страны Запада ввели санкции.
Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы подразделения американского Минфина FinCen, занимающегося финансовой проверкой сомнительных банковских операций, что Deutsche Bank мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для клиентов из России. По информации журналистов, соответствующие проверки в кредитной организации прошли в 2014 году, однако по их итогам не приняли никаких мер.
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 22:19
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
Помимо этого, в документах FinCen несколько раз упоминается немецкий Commerzbank: как заявили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, речь идет о "сомнительных операциях с российским Связь-банком". Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора о подозрительных операциях "с серьезными задержками".
В расследовании также отмечается, что крупнейшие мировые банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon продолжали обслуживать украинских и российских бизнесменов, попавших под санкции США, хотя Вашингтон несколько раз штрафовал кредитные организации за отмывание денег.

"Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил о ряде исторических тем. Относительно Deutsche Bank — они известны надзорным органам. Темы уже были расследованы и привели к соглашению с ведомствами, в ходе которого было публично заявлено о сотрудничестве банка и принятии корректирующих мер. Там, где это необходимо и целесообразно, мы сделали выводы", — заявили, в свою очередь, представители Deutsche Bank.

Как подчеркнули в организации, поскольку сведения, используемые ICIJ, поступают из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), "эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям".
"SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта", — добавили в банке.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 08:46
Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в банках США
361401011524
Обсудить16
РоссияBuzzFeedМинистерство финансов СШАСШАУкраинаDeutsche BankГерманияВ мире
Популярные комментарии
Удивляюсь наивности некоторых любителей поносить Владимира Владимировича. Рубяты, вы не видите, что немцев теперь решили оштрафовать за то, что они с газом уперлись? Неужели сложить два и два слабо? Уже несколько раз так великий и честный Вашингтон их нагибал. Причем в таком случае штраф могут выписать вообще какой угодно, хоть в 100 миллиардов, как было в начале, когда они Folkswagen хотели разорить. Потом сошлись кажется на десятке.. Но все равно - дело выеденного яйца не стоило, а какие деньги! И теперь тоже самое... Намекают....
21 сентября, 12:39
Baba JagaBaba Jaga
3510005
Немецкие банки полностью подчинены США и их интересам. Что и подтверждает эта статья.
21 сентября, 12:16
Vladidmir KanyginVladidmir Kanygin
2401105
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