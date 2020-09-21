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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200921/gazosnabzhenie-1577558634.html
Руководство Якутии и "Газпрома" приняли программу газоснабжения региона
Руководство Якутии и "Газпрома" приняли программу газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:23
2020-09-21T16:23
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
сила сибири (газопровод)
айсен николаев
алексей миллер
газпром
экономика
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<strong>ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Руководство <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a> и "<a href="https://ria.ru/organization_Gazprom" target="_blank">Газпрома</a>" приняли программу газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.<a href="https://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev" target="_blank">Глава республики</a> отметил, что благодаря вводу магистрального газопровода "Сила Сибири" стало возможным подключение к газоснабжению в течение ближайших пяти лет 21 населённого пункта республики. Он поблагодарил руководство ПАО "Газпром" за поддержку. "Этот вопрос крайне важен для республики, газификация позволит развивать районы западной и южной Якутии, населённые пункты Алданского, Ленского, Нерюнгринского, Олекминского районов, которые попадают под действие данной программы", – подчеркнул Николаев.В свою очередь <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Miller" target="_blank">Миллер</a> отметил, что с реализацией программы к 2025 году показатель газификации Якутии достигнет 40,80%. "Со своей стороны ПАО "Газпром" значительно увеличил объём финансирования программы… "Газпром" предусмотрел свыше 9 миллиардов рублей", – сказал глава компании.Кроме того, в кабмине добавили, что ПАО "Газпром" в Якутии также реализует социальные проекты. В ближайшие годы в республике планируется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых три полностью финансируются "Газпромом".Ранее сообщалось, что газ из магистрального трубопровода "Сила Сибири" поступит в населенные пункты Якутии. Со стороны ПАО "Газпром" предусматривается существенный объём вложений в реализацию данной программы, со стороны республики также будет предусмотрено соответствующее софинансирование.
https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html
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республика саха (якутия), сила сибири (газопровод), айсен николаев, алексей миллер, газпром, экономика

Руководство Якутии и "Газпрома" приняли программу газоснабжения региона

16:23 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Руководство Якутии и "Газпрома" приняли программу газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер 21 сентября в режиме видеоконференцсвязи подписали программу развития газоснабжения и газификации республики Саха (Якутия) на период 2021-2025 годов", - рассказали в пресс-службе.

Глава республики отметил, что благодаря вводу магистрального газопровода "Сила Сибири" стало возможным подключение к газоснабжению в течение ближайших пяти лет 21 населённого пункта республики. Он поблагодарил руководство ПАО "Газпром" за поддержку. "Этот вопрос крайне важен для республики, газификация позволит развивать районы западной и южной Якутии, населённые пункты Алданского, Ленского, Нерюнгринского, Олекминского районов, которые попадают под действие данной программы", – подчеркнул Николаев.
В свою очередь Миллер отметил, что с реализацией программы к 2025 году показатель газификации Якутии достигнет 40,80%. "Со своей стороны ПАО "Газпром" значительно увеличил объём финансирования программы… "Газпром" предусмотрел свыше 9 миллиардов рублей", – сказал глава компании.
Кроме того, в кабмине добавили, что ПАО "Газпром" в Якутии также реализует социальные проекты. В ближайшие годы в республике планируется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых три полностью финансируются "Газпромом".
Ранее сообщалось, что газ из магистрального трубопровода "Сила Сибири" поступит в населенные пункты Якутии. Со стороны ПАО "Газпром" предусматривается существенный объём вложений в реализацию данной программы, со стороны республики также будет предусмотрено соответствующее софинансирование.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Сила Сибири (газопровод)Айсен НиколаевАлексей МиллерГазпромЭкономика
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