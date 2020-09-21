Руководство Якутии и "Газпрома" приняли программу газоснабжения региона
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
"Глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер 21 сентября в режиме видеоконференцсвязи подписали программу развития газоснабжения и газификации республики Саха (Якутия) на период 2021-2025 годов", - рассказали в пресс-службе.
Глава республики отметил, что благодаря вводу магистрального газопровода "Сила Сибири" стало возможным подключение к газоснабжению в течение ближайших пяти лет 21 населённого пункта республики. Он поблагодарил руководство ПАО "Газпром" за поддержку. "Этот вопрос крайне важен для республики, газификация позволит развивать районы западной и южной Якутии, населённые пункты Алданского, Ленского, Нерюнгринского, Олекминского районов, которые попадают под действие данной программы", – подчеркнул Николаев.
В свою очередь Миллер отметил, что с реализацией программы к 2025 году показатель газификации Якутии достигнет 40,80%. "Со своей стороны ПАО "Газпром" значительно увеличил объём финансирования программы… "Газпром" предусмотрел свыше 9 миллиардов рублей", – сказал глава компании.
Кроме того, в кабмине добавили, что ПАО "Газпром" в Якутии также реализует социальные проекты. В ближайшие годы в республике планируется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых три полностью финансируются "Газпромом".
Ранее сообщалось, что газ из магистрального трубопровода "Сила Сибири" поступит в населенные пункты Якутии. Со стороны ПАО "Газпром" предусматривается существенный объём вложений в реализацию данной программы, со стороны республики также будет предусмотрено соответствующее софинансирование.