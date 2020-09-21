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https://ria.ru/20200921/gaz-1577573199.html
"Нафтогаз" заявил о планах "Газпрома" увеличить мощности для транзита
"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе, сообщила в понедельник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:19
2020-09-21T20:30
оператор гтс украины
нафтогаз украины
газпром
польша
европа
венгрия
экономика
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<strong>КИЕВ, 21 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе, сообщила в понедельник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз Украины</a>"."ОАО "Газпром" (Россия) требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> в октябре. НАК "Нафтогаз Украины" сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", — сообщается на сайте компании.Отмечается, что аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (<a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрия</a>) и GSA (<a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>) в понедельник. Это первый подобный аукцион.По итогам торгов "Нафтогаза" распределены мощности на входе и на выходе из ГТС <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита "Газпрома".Уточняется, что такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "<a href="http://ria.ru/organization_operator-gts-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Оператору ГТС Украины</a>". "Каждая дополнительная мощность, заказанная "Газпромом", — это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос "Газпрома" и других пользователей в отношении услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому.Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
https://ria.ru/20200831/gazprom-1576548061.html
https://ria.ru/20200916/gaz-1577292798.html
Это плохо, потому что Россия в Европе рассмотривается только как страна поставляющая нефть и газ и временами создающая небольшую волну по другим вопросам. Как экономического партнёра без энергоресуросов наша страна никого не интересует
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А без энергоресурсов и экономики не может быть.
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польша
европа
венгрия
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оператор гтс украины, нафтогаз украины, газпром, польша, европа, венгрия, экономика

"Нафтогаз" заявил о планах "Газпрома" увеличить мощности для транзита

20:19 21.09.2020 (обновлено: 20:30 21.09.2020)
2982
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
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КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе, сообщила в понедельник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"ОАО "Газпром" (Россия) требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре. НАК "Нафтогаз Украины" сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", — сообщается на сайте компании.
Отмечается, что аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) в понедельник. Это первый подобный аукцион.
По итогам торгов "Нафтогаза" распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита "Газпрома".
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Уточняется, что такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины". "Каждая дополнительная мощность, заказанная "Газпромом", — это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос "Газпрома" и других пользователей в отношении услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому.
Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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Оператор ГТС УкраиныНафтогаз УкраиныГазпромПольшаЕвропаВенгрияЭкономика
Популярные комментарии
Это плохо, потому что Россия в Европе рассмотривается только как страна поставляющая нефть и газ и временами создающая небольшую волну по другим вопросам. Как экономического партнёра без энергоресуросов наша страна никого не интересует
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Дима РомановДима Романов
22102016
А без энергоресурсов и экономики не может быть.
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