https://ria.ru/20200921/furgal-1577542501.html

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

Потерпевшие по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала заявили гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:31

2020-09-21T12:31

2020-09-21T12:35

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> заявили гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Родственниками Олега Булатова и Александра Смольского заявлен гражданский иск на сумму 1,5 миллиарда рублей в счёт компенсации морального вреда из-за убийства родственников", - зачитала судья материалы дела.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html

Василий Прекрасноволосый Представим фантастическую ситуацию что у нас правовое государство. Заявлен иск на сумму, на имя Фургала. Суд не признал виновным его в убийстве. т.е. чисто воды клевета. Они открыто обвиняют его в том что не доказано судом, т.е. фактические он ещё не причастен к этим убийствам, но авансом рассматривают компенсации. Явная заказуха власти о клевете. Иначе без разрешения сверху такое бы не пропустили в федеральные сми. 43

Алексей Смирнов Скачущим в его защиту - предлагаю скинуться, чтобы показать действительную, а не купленную, поддержку Фургалу 42

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия