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https://ria.ru/20200921/furgal-1577542501.html
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей
Потерпевшие по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала заявили гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:31
2020-09-21T12:35
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Потерпевшие по делу бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> заявили гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Родственниками Олега Булатова и Александра Смольского заявлен гражданский иск на сумму 1,5 миллиарда рублей в счёт компенсации морального вреда из-за убийства родственников", - зачитала судья материалы дела.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html
Представим фантастическую ситуацию что у нас правовое государство. Заявлен иск на сумму, на имя Фургала. Суд не признал виновным его в убийстве. т.е. чисто воды клевета. Они открыто обвиняют его в том что не доказано судом, т.е. фактические он ещё не причастен к этим убийствам, но авансом рассматривают компенсации. Явная заказуха власти о клевете. Иначе без разрешения сверху такое бы не пропустили в федеральные сми.
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Скачущим в его защиту - предлагаю скинуться, чтобы показать действительную, а не купленную, поддержку Фургалу
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей

12:31 21.09.2020 (обновлено: 12:35 21.09.2020)
2859
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Потерпевшие по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала заявили гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Родственниками Олега Булатова и Александра Смольского заявлен гражданский иск на сумму 1,5 миллиарда рублей в счёт компенсации морального вреда из-за убийства родственников", - зачитала судья материалы дела.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи на заседании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на продление его ареста - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалПроисшествия
Популярные комментарии
Представим фантастическую ситуацию что у нас правовое государство. Заявлен иск на сумму, на имя Фургала. Суд не признал виновным его в убийстве. т.е. чисто воды клевета. Они открыто обвиняют его в том что не доказано судом, т.е. фактические он ещё не причастен к этим убийствам, но авансом рассматривают компенсации. Явная заказуха власти о клевете. Иначе без разрешения сверху такое бы не пропустили в федеральные сми.
21 сентября, 13:09
ВПВасилий Прекрасноволосый
31000012
Скачущим в его защиту - предлагаю скинуться, чтобы показать действительную, а не купленную, поддержку Фургалу
21 сентября, 13:09
Алексей СмирновАлексей Смирнов
14100324
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