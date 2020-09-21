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Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори
Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:50
2020-09-21T13:10
сергей фургал
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Furgal" target="_blank">Сергею Фургалу</a> обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.То есть решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала "в связи с отсутствием доказательств", признано законным. СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь подтверждения от <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud" target="_blank">Мосгорсуда</a>.Таким образом, теперь Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.На сегодняшнем заседании родственники потерпевших попросили взыскать с бывшего главы региона полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.В этом году истекает срок давности (15 лет) по делу Фургала. Если приговор вынесут раньше, он может получить пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html
https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html
Ну вот. Момент истины настал. Думаю, все подстрекатели - провокаторы, "преступника" поддерживающие, в глубокое подполье уйдут. И Хабаровск будет жить хорошо и спокойно.
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НЕ соскочит теперь.
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москва
РИА Новости
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сергей фургал, москва, происшествия

Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори

11:50 21.09.2020 (обновлено: 13:10 21.09.2020)
68121
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения", — сказал судья.
То есть решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала "в связи с отсутствием доказательств", признано законным.
СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь подтверждения от Мосгорсуда.
Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:57
Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест
Таким образом, теперь Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.
На сегодняшнем заседании родственники потерпевших попросили взыскать с бывшего главы региона полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.
В этом году истекает срок давности (15 лет) по делу Фургала. Если приговор вынесут раньше, он может получить пожизненное лишение свободы.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи на заседании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на продление его ареста - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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5578101638478
Обсудить112
Сергей ФургалМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот. Момент истины настал. Думаю, все подстрекатели - провокаторы, "преступника" поддерживающие, в глубокое подполье уйдут. И Хабаровск будет жить хорошо и спокойно.
21 сентября, 11:58
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
127300050
НЕ соскочит теперь.
21 сентября, 11:51
Степан КрасновСтепан Краснов
148111082
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