https://ria.ru/20200921/furgal-1577539134.html

Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:50

2020-09-21T11:50

2020-09-21T13:10

сергей фургал

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a7de1aecd2e1770ef6be91a2441783c2.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Furgal" target="_blank">Сергею Фургалу</a> обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.То есть решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала "в связи с отсутствием доказательств", признано законным. СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь подтверждения от <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud" target="_blank">Мосгорсуда</a>.Таким образом, теперь Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.На сегодняшнем заседании родственники потерпевших попросили взыскать с бывшего главы региона полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.В этом году истекает срок давности (15 лет) по делу Фургала. Если приговор вынесут раньше, он может получить пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html

https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html

lyuda.terenteva.55 Ну вот. Момент истины настал. Думаю, все подстрекатели - провокаторы, "преступника" поддерживающие, в глубокое подполье уйдут. И Хабаровск будет жить хорошо и спокойно. 622

Степан Краснов НЕ соскочит теперь. 452

112

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фургал, москва, происшествия