https://ria.ru/20200921/furgal-1577539134.html
Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори
Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:50
2020-09-21T11:50
2020-09-21T13:10
сергей фургал
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости</strong>. Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Furgal" target="_blank">Сергею Фургалу</a> обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.То есть решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала "в связи с отсутствием доказательств", признано законным. СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь подтверждения от <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud" target="_blank">Мосгорсуда</a>.Таким образом, теперь Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.На сегодняшнем заседании родственники потерпевших попросили взыскать с бывшего главы региона полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.В этом году истекает срок давности (15 лет) по делу Фургала. Если приговор вынесут раньше, он может получить пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html
https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html
lyuda.terenteva.55
Ну вот. Момент истины настал. Думаю, все подстрекатели - провокаторы, "преступника" поддерживающие, в глубокое подполье уйдут. И Хабаровск будет жить хорошо и спокойно.
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Степан Краснов
НЕ соскочит теперь.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, москва, происшествия
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости
. Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения", — сказал судья.
То есть решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала "в связи с отсутствием доказательств", признано законным.
СК в начале сентября уже предъявил это обвинение, не дожидаясь подтверждения от Мосгорсуда
.
Таким образом, теперь Фургала официально обвиняют по трем эпизодам: в организации убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского.
На сегодняшнем заседании родственники потерпевших попросили взыскать с бывшего главы региона полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.
В этом году истекает срок давности (15 лет) по делу Фургала. Если приговор вынесут раньше, он может получить пожизненное лишение свободы.