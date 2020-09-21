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https://ria.ru/20200921/festival-1577457690.html
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье
Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:39
2020-09-21T06:43
культура
новости культуры
новый иерусалим (музей)
московская область (подмосковье)
истра
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова, пригласив жителей региона принять в нем участие."Расскажу, что у нас будет проходить в Подмосковье с 23 по 27 сентября: грядет событие, которым мы очень гордимся – это фестиваль "Лето. Музыка. Музей". У нас есть фестивали визитные-карточки, которые мы не отменим. Все, кто еще не собрался, мне кажется, должен приехать в (музейно-выставочный комплекс – ред.) "Новый Иерусалим", - сказал Харламова в ходе пресс-конференции.В пресс-службе министерства культуры Московской области рассказали, что гости фестиваля смогут услышать шедевры классической музыки.
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новости культуры, новый иерусалим (музей), московская область (подмосковье), истра

Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье

06:39 21.09.2020 (обновлено: 06:43 21.09.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовВоскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова, пригласив жителей региона принять в нем участие.
"Расскажу, что у нас будет проходить в Подмосковье с 23 по 27 сентября: грядет событие, которым мы очень гордимся – это фестиваль "Лето. Музыка. Музей". У нас есть фестивали визитные-карточки, которые мы не отменим. Все, кто еще не собрался, мне кажется, должен приехать в (музейно-выставочный комплекс – ред.) "Новый Иерусалим", - сказал Харламова в ходе пресс-конференции.
В пресс-службе министерства культуры Московской области рассказали, что гости фестиваля смогут услышать шедевры классической музыки.
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 18.04.2018
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КультураНовости культурыНовый Иерусалим (музей)Московская область (Подмосковье)Истра
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