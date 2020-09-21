https://ria.ru/20200921/festival-1577457690.html
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье
Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:39
2020-09-21T06:39
2020-09-21T06:43
культура
новости культуры
новый иерусалим (музей)
московская область (подмосковье)
истра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155088/46/1550884638_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_7d784d0c963684e8951ea4d81fb30666.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова, пригласив жителей региона принять в нем участие."Расскажу, что у нас будет проходить в Подмосковье с 23 по 27 сентября: грядет событие, которым мы очень гордимся – это фестиваль "Лето. Музыка. Музей". У нас есть фестивали визитные-карточки, которые мы не отменим. Все, кто еще не собрался, мне кажется, должен приехать в (музейно-выставочный комплекс – ред.) "Новый Иерусалим", - сказал Харламова в ходе пресс-конференции.В пресс-службе министерства культуры Московской области рассказали, что гости фестиваля смогут услышать шедевры классической музыки.
https://ria.ru/20180418/1518889487.html
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155088/46/1550884638_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_645981602ef956a99cfa3918d5cd0970.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, новый иерусалим (музей), московская область (подмосковье), истра
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова, пригласив жителей региона принять в нем участие.
"Расскажу, что у нас будет проходить в Подмосковье с 23 по 27 сентября: грядет событие, которым мы очень гордимся – это фестиваль "Лето. Музыка. Музей". У нас есть фестивали визитные-карточки, которые мы не отменим. Все, кто еще не собрался, мне кажется, должен приехать в (музейно-выставочный комплекс – ред.) "Новый Иерусалим", - сказал Харламова в ходе пресс-конференции.
В пресс-службе министерства культуры Московской области рассказали, что гости фестиваля смогут услышать шедевры классической музыки.