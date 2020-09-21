https://ria.ru/20200921/festival-1577457690.html

Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье

Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T06:39

2020-09-21T06:39

2020-09-21T06:43

культура

новости культуры

новый иерусалим (музей)

московская область (подмосковье)

истра

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова, пригласив жителей региона принять в нем участие."Расскажу, что у нас будет проходить в Подмосковье с 23 по 27 сентября: грядет событие, которым мы очень гордимся – это фестиваль "Лето. Музыка. Музей". У нас есть фестивали визитные-карточки, которые мы не отменим. Все, кто еще не собрался, мне кажется, должен приехать в (музейно-выставочный комплекс – ред.) "Новый Иерусалим", - сказал Харламова в ходе пресс-конференции.В пресс-службе министерства культуры Московской области рассказали, что гости фестиваля смогут услышать шедевры классической музыки.

https://ria.ru/20180418/1518889487.html

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, новый иерусалим (музей), московская область (подмосковье), истра