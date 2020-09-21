https://ria.ru/20200921/fas-1577531078.html

ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Booking.сom второе предупреждение с требованием перестать... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:55

2020-09-21T09:55

2020-09-21T10:52

туризм

booking.com

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Booking.сom второе предупреждение с требованием перестать требовать от отелей и гостиниц гарантии лучшей цены для сервиса, говорится в сообщении ведомства."ФАС России выдала ООО "Booking.com B.V." второе предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. Предупреждение было выдано 18 сентября.Как поясняет ведомство, сервис обязывал гостиницы и отели, с которыми заключал соглашения, соблюдать одинаковые условия продажи номеров во всех вариантах их продаж. Таким образом, заключая контракт с агрегатором, отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия и видов номеров.Согласно тексту самого предупреждения, компания обязана до 18 октября исключить из соглашений все условия "о необходимости предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий средствами размещения (объектами размещения) во всех каналах продаж (распространения) гостиничных услуг". Также должны быть исключены пункты об ответственности отелей за несоблюдение этих условий, а сам Booking должен уведомить своих партнеров об этих изменениях."Неисполнение предупреждения ФАС России влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства", - подчеркивается в сообщении."В долгосрочной перспективе исполнение предупреждения и отмена паритета должны положительно сказаться не только на гостиницах, но и на потребителях гостиничных услуг, а также на других агрегаторах, которые недавно зашли на этот рынок или только собираются это сделать", - приводится в сообщении комментарий замглавы ведомства Алексея Доценко.Антимонопольная служба в ноябре 2019 года уже выдала Booking предупреждение, в котором требовала исключить из договора с отелями пункт об обязательном паритете цен и номеров. Однако компания этого не сделала, поэтому в конце декабря того же года ФАС возбудила против Booking.com дело о нарушении закона о конкуренции.Важное решениеВице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников заявил РИА Новости, что решение <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a> абсолютно правильное и важное для гостиничной отрасли. Он напомнил, что в конце 2019 года организация обратилась в ФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства Booking.com из-за навязывания средствам размещения невыгодных условий договора о соблюдении паритета цен и номеров не только в тех случаях, когда средства размещения реализовывают гостиничные услуги с помощью посредников, но и в тех случаях, когда они предлагают и реализовывают гостиничные услуги самостоятельно, с использованием любых (онлайн и офлайн) каналов продаж."ФАС России на наше обращение, по так называемому "узкому" паритету цен ответил, что в рамках возбужденного антимонопольного дела проведет дополнительное расследование о влиянии отмены паритета цен и условий для распространения гостиничных услуг через собственные каналы средств размещения (онлайн и офлайн) на состояние конкуренции", - рассказал Кожевников.Кроме того, "Опора" считает, что при соблюдении "узкого" паритета цен происходит ограничение прав тех потребителей, которые самостоятельно бронируют номера на сайте гостиницы и не знают о платформе Booking.com либо не пользуются ее услугами. "Однако потребитель вынужден покупать номера на сайте самой гостиницы по цене, которая сформирована с учетом комиссии компании <a href="http://ria.ru/organization_Bookingcom/" target="_blank" data-auto="true">Booking.com</a>. То есть потребитель даже не смотрел информацию на платформе Booking.com, но заплатил стоимость, в которую включена комиссия платформы", - пояснил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20200727/1574987604.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/turtsiya-1576811519.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

booking.com, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика