https://ria.ru/20200921/familiya-1577552728.html
Рэпер Моргенштерн официально сменил фамилию в паспорте
Российский рэпер Алишер Моргенштерн рассказал на своей странице в Instagram о смене фамилии. По словам исполнителя, ему надоела привычка журналистов говорить о... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:16
2020-09-21T15:16
2020-09-21T15:16
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Российский рэпер <a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/" target="_blank">Алишер Моргенштерн</a> рассказал на своей странице в Instagram о смене фамилии. По словам исполнителя, ему надоела привычка журналистов говорить о его псевдониме. "Достали паблики, СМИ и YouTube-каналы, называющие "<u><a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/">Моргенштерн</a></u>" псевдонимом. Самый "трушный" псевдоним в игре", — сообщила знаменитость в Stories.До внесения коррективов в документ фамилия Алишера была Валеев.Известно, что ранее кумир школьниц представлялся публике по-разному: 1st July, MamaVirgin и DeeneS MC.
https://ria.ru/20200904/plagiat-1576787090.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес