https://ria.ru/20200921/familiya-1577552728.html

Рэпер Моргенштерн официально сменил фамилию в паспорте

Российский рэпер Алишер Моргенштерн рассказал на своей странице в Instagram о смене фамилии. По словам исполнителя, ему надоела привычка журналистов говорить о... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:16

2020-09-21T15:16

2020-09-21T15:16

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Российский рэпер <a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/" target="_blank">Алишер Моргенштерн</a> рассказал на своей странице в Instagram о смене фамилии. По словам исполнителя, ему надоела привычка журналистов говорить о его псевдониме. "Достали паблики, СМИ и YouTube-каналы, называющие "<u><a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/">Моргенштерн</a></u>" псевдонимом. Самый "трушный" псевдоним в игре", — сообщила знаменитость в Stories.До внесения коррективов в документ фамилия Алишера была Валеев.Известно, что ранее кумир школьниц представлялся публике по-разному: 1st July, MamaVirgin и DeeneS MC.

https://ria.ru/20200904/plagiat-1576787090.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес