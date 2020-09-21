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Рэпер Моргенштерн официально сменил фамилию в паспорте
Российский рэпер Алишер Моргенштерн рассказал на своей странице в Instagram о смене фамилии. По словам исполнителя, ему надоела привычка журналистов говорить о... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:16
2020-09-21T15:16
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Российский рэпер <a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/" target="_blank">Алишер Моргенштерн</a> рассказал на своей странице в Instagram о смене фамилии. По словам исполнителя, ему надоела привычка журналистов говорить о его псевдониме. "Достали паблики, СМИ и YouTube-каналы, называющие "<u><a href="http://ria.ru/person_morgenshtern-alisher-morgenshtern/">Моргенштерн</a></u>" псевдонимом. Самый "трушный" псевдоним в игре", — сообщила знаменитость в Stories.До внесения коррективов в документ фамилия Алишера была Валеев.Известно, что ранее кумир школьниц представлялся публике по-разному: 1st July, MamaVirgin и DeeneS MC.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн официально сменил фамилию в паспорте

15:16 21.09.2020
1099
CC BY-SA 4.0 / Okras / Моргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский рэпер Алишер Моргенштерн рассказал на своей странице в Instagram о смене фамилии. По словам исполнителя, ему надоела привычка журналистов говорить о его псевдониме.
"Достали паблики, СМИ и YouTube-каналы, называющие "Моргенштерн" псевдонимом. Самый "трушный" псевдоним в игре", — сообщила знаменитость в Stories.
© Фото : Instagram-аккаунт @morgen_shternСкрин инстаграм-сториз исполнителя Моргенштерн за 21 сентября 2020
Скрин инстаграм-сториз исполнителя Моргенштерн за 21 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Instagram-аккаунт @morgen_shtern
Скрин инстаграм-сториз исполнителя Моргенштерн за 21 сентября 2020
До внесения коррективов в документ фамилия Алишера была Валеев.
Известно, что ранее кумир школьниц представлялся публике по-разному: 1st July, MamaVirgin и DeeneS MC.
Фанаты обвинили Моргенштерна и Элджея в плагиате - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 16:11Культура
Фанаты обвинили Моргенштерна и Элджея в плагиате
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Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнес
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