https://ria.ru/20200921/facebook-1577550402.html

Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США

Компания Facebook запустила новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:31

2020-09-21T14:31

2020-09-21T14:31

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Компания Facebook запустила новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Facebook.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>."Сегодня Facebook запускает национальную кампанию "Больше вопросов, больше ответов". Это побудит людей посетить и использовать наши виртуальные информационные центры голосования, чтобы гарантировать, что их голоса будут учтены на этих выборах. Приложения Facebook и Instagram также будут проводить кампании на нашей платформе, чтобы побудить людей посетить информационный центр голосования", - говорится в заявлении компании.Отмечается, что маркетинговая кампания будет транслироваться по основным теле- и радиоканалам США, а также в СМИ и новостных онлайн-изданиях.В пресс-релизе сообщается, что, начиная с прошлой субботы, пользователи соцсетей Facebook, Instagram и Messenger получали информацию о том, как они могут зарегистрироваться для голосования. Специальная ссылка, размещенная в соцсетях, перенаправляла их на страницу онлайн-регистрации.Кроме того, Facebook запустил специальный хэштег #PledgeToVoteChallenge (вызов: обещаю проголосовать), чтобы люди, используя его, могли показать, что они будут голосовать на выборах, и "побудить своих друзей и семью сделать то же самое"."По нашим подсчетам, в этом году мы помогли зарегистрироваться 2,5 миллионам людей через Facebook, Instagram и Messenger. Это многообещающее начало, но впереди еще много работы", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20191108/1560697925.html

https://ria.ru/20190909/1558506469.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, джо байден, сша, в мире