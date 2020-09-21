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Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США
Компания Facebook запустила новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:31
2020-09-21T14:31
facebook
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Компания Facebook запустила новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Facebook.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>."Сегодня Facebook запускает национальную кампанию "Больше вопросов, больше ответов". Это побудит людей посетить и использовать наши виртуальные информационные центры голосования, чтобы гарантировать, что их голоса будут учтены на этих выборах. Приложения Facebook и Instagram также будут проводить кампании на нашей платформе, чтобы побудить людей посетить информационный центр голосования", - говорится в заявлении компании.Отмечается, что маркетинговая кампания будет транслироваться по основным теле- и радиоканалам США, а также в СМИ и новостных онлайн-изданиях.В пресс-релизе сообщается, что, начиная с прошлой субботы, пользователи соцсетей Facebook, Instagram и Messenger получали информацию о том, как они могут зарегистрироваться для голосования. Специальная ссылка, размещенная в соцсетях, перенаправляла их на страницу онлайн-регистрации.Кроме того, Facebook запустил специальный хэштег #PledgeToVoteChallenge (вызов: обещаю проголосовать), чтобы люди, используя его, могли показать, что они будут голосовать на выборах, и "побудить своих друзей и семью сделать то же самое"."По нашим подсчетам, в этом году мы помогли зарегистрироваться 2,5 миллионам людей через Facebook, Instagram и Messenger. Это многообещающее начало, но впереди еще много работы", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20191108/1560697925.html
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сша
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facebook, джо байден, сша, в мире

Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США

14:31 21.09.2020
318
© Samuel CorumИзбиратель на участке для предварительного голосования в США
Избиратель на участке для предварительного голосования в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Samuel Corum
Избиратель на участке для предварительного голосования в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Компания Facebook запустила новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских выборах в США, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Facebook.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 04:45
Facebook запустила программы защиты от вмешательства в выборы-2020 в США
"Сегодня Facebook запускает национальную кампанию "Больше вопросов, больше ответов". Это побудит людей посетить и использовать наши виртуальные информационные центры голосования, чтобы гарантировать, что их голоса будут учтены на этих выборах. Приложения Facebook и Instagram также будут проводить кампании на нашей платформе, чтобы побудить людей посетить информационный центр голосования", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что маркетинговая кампания будет транслироваться по основным теле- и радиоканалам США, а также в СМИ и новостных онлайн-изданиях.
В пресс-релизе сообщается, что, начиная с прошлой субботы, пользователи соцсетей Facebook, Instagram и Messenger получали информацию о том, как они могут зарегистрироваться для голосования. Специальная ссылка, размещенная в соцсетях, перенаправляла их на страницу онлайн-регистрации.
Кроме того, Facebook запустил специальный хэштег #PledgeToVoteChallenge (вызов: обещаю проголосовать), чтобы люди, используя его, могли показать, что они будут голосовать на выборах, и "побудить своих друзей и семью сделать то же самое".
"По нашим подсчетам, в этом году мы помогли зарегистрироваться 2,5 миллионам людей через Facebook, Instagram и Messenger. Это многообещающее начало, но впереди еще много работы", - говорится в заявлении.
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года - РИА Новости, 1920, 09.09.2019
9 сентября 2019, 22:00Единый день голосования
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032014
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