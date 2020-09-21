https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577563034.html

Евросоюз не будет отзывать посла из Белоруссии

Европейский союз не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, но признает реальное положение вещей в Белоруссии и не намерен отзывать... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T17:26

2020-09-21T17:26

2020-09-21T18:33

протесты в белоруссии

жозеп боррель

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Европейский союз не признает легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, но признает реальное положение вещей в Белоруссии и не намерен отзывать своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, сказал по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> Совета МИД ЕС глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."Это не означает, что мы будем отзывать послов, нет", - сказал он.Боррель провел аналогию с отношением ЕС к президенту <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николасу Мадуро</a>. "Эта ситуация (в Белоруссии – ред.) сопоставима с той, что сложилась в Венесуэле. Мы не признаем легитимность Мадуро как президента Венесуэлы по соображениям демократии, и по тем же соображениям мы не признаем демократическую легитимность Лукашенко, поскольку выборы, на наш взгляд, не настоящие", - пояснил он.При этом, Боррель напомнил, что "не признавать демократическую легитимность не означает не признавать реальное положение дел". "А реальность такова, что и Лукашенко, и Мадуро контролируют правительство, администрацию и территорию", - подчеркнул главный дипломат ЕС.По словам Борреля, ЕС не сотрудничает одинаково с тем, кто был избран демократично и с теми, кто нет. Он отметил, что в Минске продолжают работать как европейское представительство, так и представительства стран-членов союза. "Но отношения будут ограничены, внешнеполитическая служба и комиссия работают над этим, над пересмотром этих отношений", - подчеркнул Боррель. Он добавил, что изменения коснутся и участия Белоруссии в программе "Восточное партнерство".Боррель отметил, что перемены наступят с того момента, когда Лукашенко "начнет свой новый мандат, основанный на сфальсифицированных выборах".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже больше месяца со дня президентских выборов. Сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577559430.html

https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире