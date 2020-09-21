https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577556690.html

Источник: главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии

Совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по Белоруссии, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:04

2020-09-21T16:04

2020-09-21T18:08

евросоюз

кипр

турция

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств Евросоюза, рассказал РИА Новости дипломатический источник в ЕС."Да", - ответил он на вопрос, верно ли, что министры не согласовали санкционный список.Ранее по этому вопросу не смогли договориться постоянные представители стран ЕС при союзе. Как сообщали РИА Новости источники, это было связано с позицией <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> ввиду ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>.Чтобы санкции были приняты в ЕС, необходимо, чтобы все его государства-члены одобрили их введение.По информации диписточника, теперь вопрос санкций по Белоруссии будет передан на рассмотрение саммита глав государств Союза.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577550742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире