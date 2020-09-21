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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/evrosoyuz-1577556690.html
Источник: главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии
Совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по Белоруссии, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:04
2020-09-21T18:08
евросоюз
кипр
турция
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств Евросоюза, рассказал РИА Новости дипломатический источник в ЕС."Да", - ответил он на вопрос, верно ли, что министры не согласовали санкционный список.Ранее по этому вопросу не смогли договориться постоянные представители стран ЕС при союзе. Как сообщали РИА Новости источники, это было связано с позицией <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> ввиду ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>.Чтобы санкции были приняты в ЕС, необходимо, чтобы все его государства-члены одобрили их введение.По информации диписточника, теперь вопрос санкций по Белоруссии будет передан на рассмотрение саммита глав государств Союза.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире

Источник: главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии

16:04 21.09.2020 (обновлено: 18:08 21.09.2020)
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет глав МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смог согласовать список лиц для санкций по Белоруссии, вопрос будет передан на рассмотрение саммиту глав государств Евросоюза, рассказал РИА Новости дипломатический источник в ЕС.
"Да", - ответил он на вопрос, верно ли, что министры не согласовали санкционный список.
Ранее по этому вопросу не смогли договориться постоянные представители стран ЕС при союзе. Как сообщали РИА Новости источники, это было связано с позицией Кипра ввиду ситуации с Турцией.
Чтобы санкции были приняты в ЕС, необходимо, чтобы все его государства-члены одобрили их введение.
По информации диписточника, теперь вопрос санкций по Белоруссии будет передан на рассмотрение саммита глав государств Союза.
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