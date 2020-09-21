https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
Ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители, считает экономист Владислав Зайченко. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:53
2020-09-21T12:53
2020-09-21T13:42
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители, считает экономист Владислав Зайченко.По мнению Зайченко, изменение курса было ожидаемым и не является поводом для паники.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>, 21 сентября на фоне уменьшения цены на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> доллар впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября превысил 90 рублей.
https://ria.ru/20200907/posledstviya-1576881849.html
Олег Милованов
Я лично ожидаю серъезный взлет рубля после переизбрания Трампа. Вплоть до деноминации доллара.
77
Василий Прекрасноволосый
Очередная победа! Поздравляю, прямо сейчас вы стали чуточку беднее, если конечно зарплату в рублях получаете.
68
26
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика