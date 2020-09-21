Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
Ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители, считает экономист Владислав Зайченко. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:53
2020-09-21T13:42
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944946_0:128:3072:1856_1400x0_80_0_0_b54ee2e9cf4757a0b68edd5169a0497c.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители, считает экономист Владислав Зайченко.По мнению Зайченко, изменение курса было ожидаемым и не является поводом для паники.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>, 21 сентября на фоне уменьшения цены на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> доллар впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября превысил 90 рублей.
https://ria.ru/20200907/posledstviya-1576881849.html
Я лично ожидаю серъезный взлет рубля после переизбрания Трампа. Вплоть до деноминации доллара.
77
Очередная победа! Поздравляю, прямо сейчас вы стали чуточку беднее, если конечно зарплату в рублях получаете.
68
26
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944946_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_7f99bc691591b2251bdd10717bbc4007.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей

12:53 21.09.2020 (обновлено: 13:42 21.09.2020)
12793
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители, считает экономист Владислав Зайченко.

"Одним из основных показателей является стоимость Brent. Brent сейчас находится в техническом снижении, то есть такой коррекционный коридор. Это, естественно, не может не сказываться на рубле по отношению к доллару и к евро", — уточнил он в комментарии РЕН ТВ.

По мнению Зайченко, изменение курса было ожидаемым и не является поводом для паники.
По данным Московской биржи, 21 сентября на фоне уменьшения цены на нефть марки Brent доллар впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября превысил 90 рублей.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:07
Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
144141329178
Обсудить26
Динамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Я лично ожидаю серъезный взлет рубля после переизбрания Трампа. Вплоть до деноминации доллара.
21 сентября, 13:15
Олег МиловановОлег Милованов
23433008
Очередная победа! Поздравляю, прямо сейчас вы стали чуточку беднее, если конечно зарплату в рублях получаете.
21 сентября, 12:58
ВПВасилий Прекрасноволосый
36815018
Рекомендуем
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появится новая функция
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье
National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин назвал способ избежать повышения налогов
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
Паспорта граждан Украины
"Ни опыта, ни порядочности". Отберут ли "безвиз" у Украины
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Наталья Пинус
Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния