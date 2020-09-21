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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200921/evro-1577536852.html
Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей
Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:20
2020-09-21T11:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение по отношению к евро вслед за уменьшением цены на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.Как следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a></u>, доллар на этом фоне впервые с 9 сентября стал выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей, Курс американского доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника повышался на 40 копеек - до 76,14 рубля, а курс евро - на 42 копейки, до 90,09 рубля.Фьючерс на нефть марки Brent поставкой в ноябре понижается на 1,99% - до 42,29 доллара за баррель.
https://ria.ru/20200918/neft-1577457337.html
Опять рубль сломался? Правильно Грыгорыч сделал, что не захотел рублями брать.
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Пофиг на евро, мы батьке в долларах перечисляем.
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россия
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россия, московская биржа, brent, экономика

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

11:20 21.09.2020 (обновлено: 11:48 21.09.2020)
8632
© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Российский рубли и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение по отношению к евро вслед за уменьшением цены на нефть марки Brent.
Как следует из данных Московской биржи, доллар на этом фоне впервые с 9 сентября стал выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей,
Курс американского доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника повышался на 40 копеек - до 76,14 рубля, а курс евро - на 42 копейки, до 90,09 рубля.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 17:36Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус
Фьючерс на нефть марки Brent поставкой в ноябре понижается на 1,99% - до 42,29 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Опять рубль сломался? Правильно Грыгорыч сделал, что не захотел рублями брать.
21 сентября, 11:34
nnn uuunnn uuu
36181302
Пофиг на евро, мы батьке в долларах перечисляем.
21 сентября, 11:24
Ой, не смешите мнеОй, не смешите мне
252905010
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