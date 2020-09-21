https://ria.ru/20200921/evro-1577536852.html

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:20

2020-09-21T11:20

2020-09-21T11:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

московская биржа

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение по отношению к евро вслед за уменьшением цены на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.Как следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a></u>, доллар на этом фоне впервые с 9 сентября стал выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей, Курс американского доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника повышался на 40 копеек - до 76,14 рубля, а курс евро - на 42 копейки, до 90,09 рубля.Фьючерс на нефть марки Brent поставкой в ноябре понижается на 1,99% - до 42,29 доллара за баррель.

https://ria.ru/20200918/neft-1577457337.html

nnn uuu Опять рубль сломался? Правильно Грыгорыч сделал, что не захотел рублями брать. 3344

Ой, не смешите мне Пофиг на евро, мы батьке в долларах перечисляем. 3168

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская биржа, brent, экономика