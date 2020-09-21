https://ria.ru/20200921/evro-1577536852.html
Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей
Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:20
2020-09-21T11:20
2020-09-21T11:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155027/55/1550275584_0:182:2996:1867_1400x0_80_0_0_c548caed86ee0733f0ec4ff0c315aa57.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Курс российского рубля после того как он немного укрепился к доллару США, при старте торгов начал снижаться против американской валюты. Также он усилил снижение по отношению к евро вслед за уменьшением цены на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.Как следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a></u>, доллар на этом фоне впервые с 9 сентября стал выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей, Курс американского доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника повышался на 40 копеек - до 76,14 рубля, а курс евро - на 42 копейки, до 90,09 рубля.Фьючерс на нефть марки Brent поставкой в ноябре понижается на 1,99% - до 42,29 доллара за баррель.
https://ria.ru/20200918/neft-1577457337.html
nnn uuu
Опять рубль сломался? Правильно Грыгорыч сделал, что не захотел рублями брать.
3344
Ой, не смешите мне
Пофиг на евро, мы батьке в долларах перечисляем.
3168
23
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155027/55/1550275584_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_aeb95925c6d0a95690c9188bb0637674.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская биржа, brent, экономика