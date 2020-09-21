https://ria.ru/20200921/emmys-1577549177.html
Смокинги, пижамы и вечерние наряды: лучшие образы звезд на премии "Эмми"
Из-за пандемии коронавируса 72-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" впервые в истории прошла в онлайн-формате. Из Лос-Анджелеса трансляцию вел... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:03
2020-09-21T18:03
2020-09-21T18:03
культура
коронавирус covid-19
стиль жизни
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риз уизерспун
дженнифер энистон
эмми
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Из-за пандемии коронавируса 72-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" впервые в истории прошла в онлайн-формате. Из Лос-Анджелеса трансляцию вел Джимми Киммел, а все остальные наблюдали за ней по телевизору из дома. Несмотря на это, звезды приложили максимум усилий, чтобы их наряд запомнился, а домашние фотографии в инстаграме были не хуже, чем с красной дорожки. Кто и чем удивил в этом году, — в подборке РИА Новости. У "Лучшей драматической актрисы" — лучший образЗендая, которая стала самым молодым лауреатом "Эмми" в номинации "Лучшая драматическая актриса" (сериал "Эйфория"), покорила поклонников сразу двумя стильными образами. На виртуальной церемонии она сначала появилась в авангардном платье Christopher John Rogers, а потом сменила его на смелый наряд Armani Privé.С дивана — на красную дорожкуДва образа было и у Дженнифер Энистон, которая уступила Зендае приз. Сначала исполнительница главной роли в сериале "Утреннее шоу" разместила в инстаграме фотографию, на которой сидит в пижаме серого цвета и бокалом шампанского.Затем она переоделась в элегантное черное платье, чтобы составить компанию ведущему церемонии Джимми Киммелу. Однако вскоре она уехала домой, чтобы там воссоединиться с коллегами по сериалу "Друзья". Без бюстгальтера и каблуковЗвезда шоу "Хорошее место" английская актриса Джамила Джамил выбрала повседневный, но гламурный образ, состоящий из белой пижамы и халата Markarian, украшенного разноцветными пайетками. Там же она уточнила, что надеть такой смелый халат ее вдохновил персонаж, которого она играет: "Это то, чего хотела бы Тахани. И это ее день, а не мой". В смокинге и новогодней пижамеМарк Дупласс, который играет исполнительного продюсера Чарли Блэка в "Утреннем шоу", сочетал строгий смокинг с пижамой в рождественском стиле. Зебры — хит сезонаАктриса Самира Уайли, известная по роли Пуссе Вашингтон в сериале Netflix "Оранжевый — хит сезона", опубликовала фотографию в элегантной пижаме с анималистичным принтом в виде зебр. Благодаря профессиональному макияжу и украшениям Уайли в таком виде смело могла бы отправиться на красную дорожку. С собаками вход разрешен Не всем так повезло как Дженифер Энистон, большинство было в компании четвероногих друзей. Например, Дилан Макдермотт, который был номинирован на "Эмми" как "Лучший актер второго плана в драматическом телесериале" за роль Эрни в сериале "Голливуд", опубликовал снимок, на котором позирует со своим щенком. Оба выглядели презентабельно и элегантно: Макдермотт в строгом костюме синего цвета, а собака — в галстуке-бабочке. Гламур на заднем дворе и лужайкеАктриса и телеведущая Трэйси Эллис Росс заявила в инстаграме, что ей "не достаточно красивого платья", поэтому расстелила собственную красную ковровую дорожку на заднем дворе, чтобы продемонстрировать многоярусное золотое платье Alexandre Vauthier и туфли в тон.Примеру Росс последовала и Риз Уизерспун. Обладательница премии "Оскар" отмечала премию на лужайке в черном платье Louis Vuitton и украшениях от этого модного дома.Домашние 1920-е Джулия Гарнер, лауреат этого года в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале" за роль Рут Лэнгмор в драме "Озарк", разместила в инстаграме серию снимков, на которых дурачится в винтажном наряде Chanel лежа на кровати. Радостное настроение актрисы можно понять, она второй год подряд забирает статуэтку за участие в "Озарке". Не платье, а искусствоКак жаль, что Синтия Эриво (сериал "Чужак") не смогла блеснуть в этом очаровательном коктейльном платье Vercase на красной дорожке. А ведь некоторые пользователи даже назвали его "произведением искусства". Вместо этого актрисе пришлось стоять у белой стены и грустить. "Это безумие!""Это безумие! Я надел костюм Louis Vuitton, чтобы позировать лестнице для "Эмми", — возмутился или обрадовался Пол Мескаль (сериал "Нормальные люди") в инстаграме. Несмотря на его высказывание, по мнению многих пользователей, в таком виде ирландский актер выглядел шикарно.
https://ria.ru/20200921/emmi-1577528273.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, netflix, звезды, риз уизерспун, дженнифер энистон, эмми
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса 72-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" впервые в истории прошла в онлайн-формате. Из Лос-Анджелеса трансляцию вел Джимми Киммел, а все остальные наблюдали за ней по телевизору из дома. Несмотря на это, звезды приложили максимум усилий, чтобы их наряд запомнился, а домашние фотографии в инстаграме были не хуже, чем с красной дорожки. Кто и чем удивил в этом году, — в подборке РИА Новости.
У "Лучшей драматической актрисы" — лучший образ
Зендая, которая стала самым молодым лауреатом "Эмми" в номинации "Лучшая драматическая актриса" (сериал "Эйфория"), покорила поклонников сразу двумя стильными образами. На виртуальной церемонии она сначала появилась в авангардном платье Christopher John Rogers, а потом сменила его на смелый наряд Armani Privé.
С дивана — на красную дорожку
Два образа было и у Дженнифер Энистон, которая уступила Зендае приз. Сначала исполнительница главной роли в сериале "Утреннее шоу" разместила в инстаграме фотографию, на которой сидит в пижаме серого цвета и бокалом шампанского.
Затем она переоделась в элегантное черное платье, чтобы составить компанию ведущему церемонии Джимми Киммелу.
Однако вскоре она уехала домой, чтобы там воссоединиться с коллегами по сериалу "Друзья".
Без бюстгальтера и каблуков
Звезда шоу "Хорошее место" английская актриса Джамила Джамил выбрала повседневный, но гламурный образ, состоящий из белой пижамы и халата Markarian, украшенного разноцветными пайетками.
"Без бюстгальтера и каблуков? Без проблем!" — написала актриса в инстаграме.
Там же она уточнила, что надеть такой смелый халат ее вдохновил персонаж, которого она играет: "Это то, чего хотела бы Тахани. И это ее день, а не мой".
В смокинге и новогодней пижаме
Марк Дупласс, который играет исполнительного продюсера Чарли Блэка в "Утреннем шоу", сочетал строгий смокинг с пижамой в рождественском стиле.
Зебры — хит сезона
Актриса Самира Уайли, известная по роли Пуссе Вашингтон в сериале Netflix "Оранжевый — хит сезона", опубликовала фотографию в элегантной пижаме с анималистичным принтом в виде зебр. Благодаря профессиональному макияжу и украшениям Уайли в таком виде смело могла бы отправиться на красную дорожку.
С собаками вход разрешен
Не всем так повезло как Дженифер Энистон, большинство было в компании четвероногих друзей. Например, Дилан Макдермотт, который был номинирован на "Эмми" как "Лучший актер второго плана в драматическом телесериале" за роль Эрни в сериале "Голливуд", опубликовал снимок, на котором позирует со своим щенком. Оба выглядели презентабельно и элегантно: Макдермотт в строгом костюме синего цвета, а собака — в галстуке-бабочке.
Гламур на заднем дворе и лужайке
Актриса и телеведущая Трэйси Эллис Росс заявила в инстаграме, что ей "не достаточно красивого платья", поэтому расстелила собственную красную ковровую дорожку на заднем дворе, чтобы продемонстрировать многоярусное золотое платье Alexandre Vauthier и туфли в тон.
Примеру Росс последовала и Риз Уизерспун. Обладательница премии "Оскар" отмечала премию на лужайке в черном платье Louis Vuitton и украшениях от этого модного дома.
Домашние 1920-е
Джулия Гарнер, лауреат этого года в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале" за роль Рут Лэнгмор в драме "Озарк", разместила в инстаграме серию снимков, на которых дурачится в винтажном наряде Chanel лежа на кровати. Радостное настроение актрисы можно понять, она второй год подряд забирает статуэтку за участие в "Озарке".
Не платье, а искусство
Как жаль, что Синтия Эриво (сериал "Чужак") не смогла блеснуть в этом очаровательном коктейльном платье Vercase на красной дорожке. А ведь некоторые пользователи даже назвали его "произведением искусства". Вместо этого актрисе пришлось стоять у белой стены и грустить.
"Это безумие!"
"Это безумие! Я надел костюм Louis Vuitton, чтобы позировать лестнице для "Эмми", — возмутился или обрадовался Пол Мескаль (сериал "Нормальные люди") в инстаграме. Несмотря на его высказывание, по мнению многих пользователей, в таком виде ирландский актер выглядел шикарно.