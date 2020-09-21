https://ria.ru/20200921/emmy-1577527814.html

Джереми Стронг и Зендая получили "Эмми" за лучшие драматические роли

Актер Джереми Стронг и актриса Зендая удостоены награды телеакадемии США "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале, 72-я церемония... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T06:59

2020-09-21T06:59

2020-09-21T07:55

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Актер Джереми Стронг и актриса Зендая удостоены награды телеакадемии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале, 72-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала ABC.Стронг получил премию в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" за роль в сериале "Наследники". За награду в этой категории также боролись Джейсон Бейтман ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Карелл ("Утреннее шоу") и Билли Стронг ("Поза").Премию за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила исполнительница главной роли в сериале "Эйфория" Зендая. В этой категории также были представлены <a href="http://ria.ru/person_Dzhennifer_EHniston/" target="_blank" data-auto="true">Дженнифер Энистон</a> ("Утреннее шоу"), Оливия Колман ("Корона"), Джоди Комер и Сандра О ("Убивая Еву") и Лора Линни ("Озарк").За роль второго плана в драматическом сериале награды получили Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулия Гарнер ("Озарк").Премия "<a href="https://ria.ru/event_Premija_International_Emmy_Awards" target="_blank">Эмми</a>" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Она вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу. Отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, свет. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html

https://ria.ru/20200921/emmy-1577527784.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости культуры, дженнифер энистон, эмми, вашингтон (город), сша