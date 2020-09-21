Джереми Стронг и Зендая получили "Эмми" за лучшие драматические роли
06:59 21.09.2020 (обновлено: 07:55 21.09.2020)
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© AP PhotoДжереми Стронг на премии "Эмми"-2020
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Актер Джереми Стронг и актриса Зендая удостоены награды телеакадемии США "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале, 72-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала ABC.
Стронг получил премию в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" за роль в сериале "Наследники". За награду в этой категории также боролись Джейсон Бейтман ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Карелл ("Утреннее шоу") и Билли Стронг ("Поза").
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Премию за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила исполнительница главной роли в сериале "Эйфория" Зендая. В этой категории также были представлены Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливия Колман ("Корона"), Джоди Комер и Сандра О ("Убивая Еву") и Лора Линни ("Озарк").
За роль второго плана в драматическом сериале награды получили Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулия Гарнер ("Озарк").
Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Она вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу. Отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, свет. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.