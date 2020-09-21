https://ria.ru/20200921/emmy-1577527784.html

"Хранители" завоевали "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал"

Сериал "Хранители" получил награду телеакадемии США "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал", 72-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T06:56

2020-09-21T06:56

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культура

вашингтон (город)

культура

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сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Сериал "Хранители" получил награду телеакадемии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал", 72-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала ABC.В категории "Лучший короткий сериал" также были представлены работы "Миссис Америка", "Невероятное", "И повсюду тлеют пожары" и "Неортодоксальная".Премия "<a href="https://ria.ru/event_Premija_International_Emmy_Awards" target="_blank">Эмми</a>" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), культура, новости культуры, эмми, сша