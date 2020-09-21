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"Хранители" завоевали "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал"
Сериал "Хранители" получил награду телеакадемии США "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал", 72-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:56
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Сериал "Хранители" получил награду телеакадемии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал", 72-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала ABC.В категории "Лучший короткий сериал" также были представлены работы "Миссис Америка", "Невероятное", "И повсюду тлеют пожары" и "Неортодоксальная".Премия "<a href="https://ria.ru/event_Premija_International_Emmy_Awards" target="_blank">Эмми</a>" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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вашингтон (город), культура, новости культуры, эмми, сша

"Хранители" завоевали "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал"

06:56 21.09.2020 (обновлено: 07:56 21.09.2020)
1046
© AP PhotoДжимми Киммел ведет премию "Эмми"
Джимми Киммел ведет премию Эмми - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Сериал "Хранители" получил награду телеакадемии США "Эмми" в категории "Лучший короткий сериал", 72-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала ABC.
В категории "Лучший короткий сериал" также были представлены работы "Миссис Америка", "Невероятное", "И повсюду тлеют пожары" и "Неортодоксальная".
Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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КультураВашингтон (город)КультураНовости культурыЭммиСША
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