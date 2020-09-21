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https://ria.ru/20200921/emmy-1577527723.html
Кэтрин О'Хара и Юджин Леви получили "Эмми" за главные роли в "Шиттс Крик"
Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из "Шиттс Крик" удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале, 72-ая церемония вручения награды телеакадемии США "Эмми",... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:53
2020-09-21T07:56
вашингтон (город)
культура
культура
новости культуры
эмми
лос-анджелес
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости.</strong> Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из "Шиттс Крик" удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале, 72-ая церемония вручения награды телеакадемии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Эмми", которая проходит в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>, транслируется в эфире телеканала ABC.В номинации "лучшая актриса в комедийном сериале" были также представлены Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Исса Рэй ("Белая ворона") и Трэйси Эллис <a href="http://ria.ru/person_Uilbur_Ross/" target="_blank" data-auto="true">Росс</a> ("Черная комедия").За победу в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" также боролись Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Duglas/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Дуглас</a> ("Метод Комински") и Рами Юссеф ("Рами")."Эмми" за роль второго плана в комедийном сериале завоевал <a href="http://ria.ru/person_DehnielLevi/" target="_blank" data-auto="true">Дэниел Леви</a> также из "Шиттс крик", он же получил награду в категории "Лучший сценарий для комедийного сериала". Награду за лучшую роль второго плана в комедийном сериале получила Энни Мерфи также из "Шиттс крик". Вся съемочная группа сериала "Шиттс крик" отмечает "Эмми" в ресторане. По задумке организаторов, из места, где находятся номинанты и лауреаты, ведутся прямые трансляции. Джимми Киммел ведет церемонию из пустого зала в Лос-Анджелесе."Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "<a href="https://ria.ru/event_Premija_International_Emmy_Awards" target="_blank">Эмми</a>", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html
https://ria.ru/20200918/larson-1577448527.html
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вашингтон (город), культура, новости культуры, эмми, лос-анджелес, сша

Кэтрин О'Хара и Юджин Леви получили "Эмми" за главные роли в "Шиттс Крик"

06:53 21.09.2020 (обновлено: 07:56 21.09.2020)
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© AP PhotoОнлайн-эфир премии "Эмми"
Онлайн-эфир премии Эмми - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из "Шиттс Крик" удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале, 72-ая церемония вручения награды телеакадемии США "Эмми", которая проходит в Лос-Анджелесе, транслируется в эфире телеканала ABC.
В номинации "лучшая актриса в комедийном сериале" были также представлены Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Исса Рэй ("Белая ворона") и Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия").
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За победу в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" также боролись Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), Майкл Дуглас ("Метод Комински") и Рами Юссеф ("Рами").
"Эмми" за роль второго плана в комедийном сериале завоевал Дэниел Леви также из "Шиттс крик", он же получил награду в категории "Лучший сценарий для комедийного сериала". Награду за лучшую роль второго плана в комедийном сериале получила Энни Мерфи также из "Шиттс крик". Вся съемочная группа сериала "Шиттс крик" отмечает "Эмми" в ресторане. По задумке организаторов, из места, где находятся номинанты и лауреаты, ведутся прямые трансляции. Джимми Киммел ведет церемонию из пустого зала в Лос-Анджелесе.
"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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КультураВашингтон (город)КультураНовости культурыЭммиЛос-АнджелесСША
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