Кэтрин О'Хара и Юджин Леви получили "Эмми" за главные роли в "Шиттс Крик"
06:53 21.09.2020 (обновлено: 07:56 21.09.2020)
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© AP PhotoОнлайн-эфир премии "Эмми"
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из "Шиттс Крик" удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале, 72-ая церемония вручения награды телеакадемии США "Эмми", которая проходит в Лос-Анджелесе, транслируется в эфире телеканала ABC.
В номинации "лучшая актриса в комедийном сериале" были также представлены Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Исса Рэй ("Белая ворона") и Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия").
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За победу в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" также боролись Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), Майкл Дуглас ("Метод Комински") и Рами Юссеф ("Рами").
"Эмми" за роль второго плана в комедийном сериале завоевал Дэниел Леви также из "Шиттс крик", он же получил награду в категории "Лучший сценарий для комедийного сериала". Награду за лучшую роль второго плана в комедийном сериале получила Энни Мерфи также из "Шиттс крик". Вся съемочная группа сериала "Шиттс крик" отмечает "Эмми" в ресторане. По задумке организаторов, из места, где находятся номинанты и лауреаты, ведутся прямые трансляции. Джимми Киммел ведет церемонию из пустого зала в Лос-Анджелесе.
"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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