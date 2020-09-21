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Культура
https://ria.ru/20200921/emmi-1577528273.html
Названы победители премии "Эмми"
В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения награды телеакадемии США "Эмми", ее транслировали в прямом эфире канала ABC. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:47
2020-09-21T09:25
культура
кино и сериалы
дэниел леви
эмми
лос-анджелес
сша
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a> состоялась 72-я церемония вручения награды телеакадемии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Эмми", ее транслировали в прямом эфире канала <a href="https://abc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a>.Приз в категории "Лучший драматический сериал" получили "Наследники", лучшим комедийным стал "Шиттс Крик", а лучшим коротким — "Хранители".Актеры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из "Шиттс Крик" удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале. "Эмми" за роль второго плана в комедийном сериале завоевали <a href="http://ria.ru/person_DehnielLevi/" target="_blank" data-auto="true">Дэниел Леви</a> и Энни Мерфи — оба также из "Шиттс крик". Актер Джереми Стронг и актриса Зендая получили "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале. За роль второго плана в драматическом сериале награды удостоены Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулия Гарнер ("Озарк")."Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html
https://ria.ru/20200918/larson-1577448527.html
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Новости
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кино и сериалы, дэниел леви, эмми, лос-анджелес, сша

Названы победители премии "Эмми"

07:47 21.09.2020 (обновлено: 09:25 21.09.2020)
1816
© AP PhotoДжимми Киммел ведет премию "Эмми"
Джимми Киммел ведет премию Эмми - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения награды телеакадемии США "Эмми", ее транслировали в прямом эфире канала ABC.
Приз в категории "Лучший драматический сериал" получили "Наследники", лучшим комедийным стал "Шиттс Крик", а лучшим коротким — "Хранители".
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:47Культура
"Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях
Актеры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви из "Шиттс Крик" удостоены награды за лучшие роли в комедийном сериале. "Эмми" за роль второго плана в комедийном сериале завоевали Дэниел Леви и Энни Мерфи — оба также из "Шиттс крик".
Актер Джереми Стронг и актриса Зендая получили "Эмми" за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале. За роль второго плана в драматическом сериале награды удостоены Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулия Гарнер ("Озарк").
"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
Бри Ларсон на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 19:19Культура
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
460035
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КультураКино и сериалыДэниел ЛевиЭммиЛос-АнджелесСША
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