https://ria.ru/20200921/elektromobil-1577540806.html

В Великобритании хотят запретить продажу машин на бензине с 2030 года

Британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:14

2020-09-21T12:14

2020-09-21T12:16

риа наука

авто

технологии

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го как предусмотрено сейчас планами перехода к чистой энергетике. Об этом сообщает <u><a href="https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/21/uk-plans-to-bring-forward-ban-on-fossil-fuel-vehicles-to-2030" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a></u>.Эта мера должна ускорить распространение электромобилей на дорогах Соединенного Королевства. Ожидалось, что новая "дорожная карта" по отказу от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях будет объявлена в конце сентября. Источники издания заявляют, что это произойдет позже, в конце 2020 года, поскольку правительство сейчас занято борьбой с растущим числом зарегистрированных случаев коронавируса.Первой страной, где полностью запретят продавать новые автомобили с классическими силовыми установками, станет <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a> в 2025 году. В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> запрет введут в 2030 году. Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> экологически чистые автомобили станут безальтернативными к 2040 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/zetta-1576627198.html

Ptr Ptr Седельный тягач на аккумуляторах? И сколько часов он потратит на зарядки при рейсе из Лондона в Москву и обратно? И где он будет искать зарядные станции за пределами Великобритании? 13

Юрий Ф Не надо утрировать! Сначала надо избавиться от бензиновых легковушек. Хотя, если понадобится, Илон Маск сделает что угодно, хоть седельный тягач... 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, технологии