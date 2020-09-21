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РИА Наука
https://ria.ru/20200921/elektromobil-1577540806.html
В Великобритании хотят запретить продажу машин на бензине с 2030 года
Британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:14
2020-09-21T12:16
риа наука
авто
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го как предусмотрено сейчас планами перехода к чистой энергетике. Об этом сообщает <u><a href="https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/21/uk-plans-to-bring-forward-ban-on-fossil-fuel-vehicles-to-2030" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Guardian</a></u>.Эта мера должна ускорить распространение электромобилей на дорогах Соединенного Королевства. Ожидалось, что новая "дорожная карта" по отказу от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях будет объявлена в конце сентября. Источники издания заявляют, что это произойдет позже, в конце 2020 года, поскольку правительство сейчас занято борьбой с растущим числом зарегистрированных случаев коронавируса.Первой страной, где полностью запретят продавать новые автомобили с классическими силовыми установками, станет <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a> в 2025 году. В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> запрет введут в 2030 году. Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> экологически чистые автомобили станут безальтернативными к 2040 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/zetta-1576627198.html
Седельный тягач на аккумуляторах? И сколько часов он потратит на зарядки при рейсе из Лондона в Москву и обратно? И где он будет искать зарядные станции за пределами Великобритании?
13
Не надо утрировать! Сначала надо избавиться от бензиновых легковушек. Хотя, если понадобится, Илон Маск сделает что угодно, хоть седельный тягач...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
авто, технологии

В Великобритании хотят запретить продажу машин на бензине с 2030 года

12:14 21.09.2020 (обновлено: 12:16 21.09.2020)
2554
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей в Москве
Зарядка электромобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го как предусмотрено сейчас планами перехода к чистой энергетике. Об этом сообщает The Guardian.
Эта мера должна ускорить распространение электромобилей на дорогах Соединенного Королевства. Ожидалось, что новая "дорожная карта" по отказу от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях будет объявлена в конце сентября. Источники издания заявляют, что это произойдет позже, в конце 2020 года, поскольку правительство сейчас занято борьбой с растущим числом зарегистрированных случаев коронавируса.
Первой страной, где полностью запретят продавать новые автомобили с классическими силовыми установками, станет Норвегия в 2025 году. В Германии, Ирландии и Нидерландов запрет введут в 2030 году. Во Франции экологически чистые автомобили станут безальтернативными к 2040 году.
Российский электромобиль ZETTA - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:39Акценты
Русский ответ Tesla буксует: первый электромобиль из РФ отложенКомпания Zetta вынуждена перенести запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1. Деловые СМИ называют неопределенные сроки: на период после 2020 года. В общем, отечественный рынок подождет. Равно, как и Илон Маск.
14305107
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РИА НаукаАвтоТехнологии
Популярные комментарии
Седельный тягач на аккумуляторах? И сколько часов он потратит на зарядки при рейсе из Лондона в Москву и обратно? И где он будет искать зарядные станции за пределами Великобритании?
21 сентября, 12:35
Ptr PtrPtr Ptr
510007
Не надо утрировать! Сначала надо избавиться от бензиновых легковушек. Хотя, если понадобится, Илон Маск сделает что угодно, хоть седельный тягач...
21 сентября, 15:06
Юрий ФЮрий Ф
501006
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