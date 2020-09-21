https://ria.ru/20200921/elektrichestvo-1577557110.html

В Чувашии подростка убило током на вышке ЛЭП

Подросток 12 лет забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:06

2020-09-21T16:06

2020-09-21T16:06

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

чебоксарский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости.</strong> Подросток 12 лет забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током, проводится проверка, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank">Чувашии</a>.По предварительным данным, 20 сентября около 18.20 мальчик забрался на металлическую вышку линии электропередач в поле недалеко от села Хыркасы <a href="http://ria.ru/location_CHeboksarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксарского района</a>. Он дотронулся до высоковольтных проводов, в результате чего получил удар током и скончался на месте происшествия."Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии выехала на место происшествия, проведен его тщательный осмотр, опрошены очевидцы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20200901/lep-1576602276.html

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чувашская республика (чувашия)

чебоксарский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксарский район, происшествия