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В Чувашии подростка убило током на вышке ЛЭП
Подросток 12 лет забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:06
2020-09-21T16:06
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
чебоксарский район
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости.</strong> Подросток 12 лет забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током, проводится проверка, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank">Чувашии</a>.По предварительным данным, 20 сентября около 18.20 мальчик забрался на металлическую вышку линии электропередач в поле недалеко от села Хыркасы <a href="http://ria.ru/location_CHeboksarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксарского района</a>. Он дотронулся до высоковольтных проводов, в результате чего получил удар током и скончался на месте происшествия."Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии выехала на место происшествия, проведен его тщательный осмотр, опрошены очевидцы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20200901/lep-1576602276.html
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чувашская республика (чувашия)
чебоксарский район
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксарский район, происшествия

В Чувашии подростка убило током на вышке ЛЭП

16:06 21.09.2020
1156
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Подросток 12 лет забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По предварительным данным, 20 сентября около 18.20 мальчик забрался на металлическую вышку линии электропередач в поле недалеко от села Хыркасы Чебоксарского района. Он дотронулся до высоковольтных проводов, в результате чего получил удар током и скончался на месте происшествия.
"Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии выехала на место происшествия, проведен его тщательный осмотр, опрошены очевидцы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 20:52
Пензенский рыбак удочкой задел ЛЭП и получил смертельный удар током
3421453
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Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Чебоксарский районПроисшествия
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