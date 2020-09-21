https://ria.ru/20200921/ekonomika-1577530196.html

Названы регионы, где вырос потребительский спрос

Потребительский спрос в первые семь месяцев 2020 года в России снизился вследствие пандемии коронавируса в среднем на 6,7%, каждый россиянин сократил траты... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:23

2020-09-21T09:23

2020-09-21T09:23

россия

цены

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Потребительский спрос в первые семь месяцев 2020 года в России снизился вследствие пандемии коронавируса в среднем на 6,7%, каждый россиянин сократил траты примерно на 4 тысячи рублей, и только в восьми регионах спрос продемонстрировал рост, свидетельствует исследование РИА Новости.Как отмечают эксперты, экономические потрясения 2020 года, вызванные пандемией коронавируса, падением нефтяных цен и девальвацией рубля достаточно сильно сказались на потребительском спросе в России. Отчасти это связано с сокращением доходов населения и в какой-то мере с ограничением передвижения в рамках режима самоизоляции, со снижением потребительской уверенности и закрытием в период карантина торговых сетей и предоставляющих услуги предприятий. В итоге все сегменты, работающие с конечными потребителями, увидели меньше клиентов и меньше денег в их руках, хотя ситуация была очень неравномерной в разных секторах рынка и отраслях.Падение спросаЗа первые семь месяцев текущего года потребительский спрос в России сократился, по оценкам РИА Новости, на 6,7% относительно результата января-июля 2019 года. В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и расходов людей на кафе и рестораны.Основной удар по спросу был нанесен во втором квартале, тогда как в первом, напротив, наблюдался неплохой рост. И хотя в конце лета динамика расходов населения улучшилась, а по некоторым параметрам потребительского спроса можно даже говорить о восстановлении, но в целом спад сохраняется до сих пор, хотя и не такой глубокий, как это наблюдалось в пиковый период пандемического кризиса.Исследование показывает, что ситуация в региональном разрезе в России отличалась очень сильно. Это связано с тем, что карантинные меры в разных регионах были очень вариативными в сроках и видах экономических ограничений. Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали динамику потребительского спроса в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов РФ по динамике потребительского спроса.Самое существенное снижение спроса - в 11 регионахКак показали результаты исследования, динамика спроса очень сильно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, в восьми регионах в январе-июле спрос населения вырос относительно аналогичного периода прошлого года, вдобавок к этому два региона показали нулевую динамику.На общем фоне контрастно выделяется Чукотский автономный округ, где рост потребительского спроса составил +3,1%. Этот регион, скорее всего, даже приобрел дополнительный спрос за счет режима самоизоляции. Как полагают эксперты, в обычные годы население Чукотки в летнее время массово выезжало из этого сурового и отдаленного региона в другие субъекты РФ, где люди тратили свои деньги, а теперь жители Чукотки вынуждены были обеспечивать свой досуг в домашних условиях, что и предопределило рост местного спроса.На второй строчке расположилась Ленинградская область, где в первые семь месяцев текущего года рост спроса был на уровне +2,0%. Объяснение тут можно найти в разных режимах самоизоляции в области и в Санкт-Петербурге. Во второй столице России торговые центры и многие виды бизнеса были закрыты очень длительное время (фактически до начала августа), и многие горожане ездили в область за товарами и за услугами. Данную версию подтверждает тот факт, что Санкт-Петербург показал один из худших результатов (-9,7%) по динамике спроса.На третьей и четвертой строчке расположились Тверская и Рязанская области, находящиеся рядом с Москвой. Эксперты полагают, что тут сыграло роль, что значительная часть жителей региона, которые работают в Москве в режиме "удаленки", стали больше проводить времени в своем родном регионе, и, соответственно, их расходы здесь возросли. Также дополнительный потребительский спрос могли привнести москвичи, живущие на дачах в этих регионах или близ границ с ними.Помимо вышеперечисленных регионов потребительские расходы в январе-июле 2020 года выросли в Челябинской, Амурской, Саратовской и Томской областях, а в Республике Калмыкия и Алтайском крае остались на уровне аналогичного периода 2019 года. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен, при этом значительная часть регионов расположена восточнее Урала.В конце рейтингаОбратная ситуация, где спрос упал сильнее всего, наблюдалась в Республике Северная Осетия — Алания. В этом регионе, согласно статистике, траты населения снизились на 16,4%. В целом в 11 регионах отмечается падение спроса более чем на 10%. В числе наиболее пострадавших в этом аспекте регионов, помимо Северной Осетии: Республика Саха (Якутия) (-15,1%), Приморский край (-13,1%), Республика Дагестан (-12,2%), Карачаево-Черкесская Республика (-12,1%), Омская область (-11,7%), Кабардино-Балкарская Республика (-11,6%), Республика Крым (-11,3%), Ставропольский край (-11,3%), Брянская область (-11,1%) и Свердловская область (-10%).Также довольно низкий показатель у Магаданской области, соседствующей с Чукотским АО и имеющей схожую структуру экономики. Возможно, различие показателей этих регионов обусловлено меньшей транспортной изоляцией Магаданской области и разной степенью карантинных ограничений, полагают эксперты.Также примечателен сильный спад потребительского спроса в обеих столицах, что, помимо всего прочего, обусловлено большой долей платных услуг в потребительских расходах москвичей и петербуржцев. Как известно, спад оборота платных услуг в период карантина был в разы глубже, чем спад оборота розничной торговли.Сокращение расходов на 4 тысячи рублейПомимо изменения спроса в процентном соотношении эксперты РИА Рейтинг проанализировали динамику среднедушевых среднемесячных потребительских трат, которые показывают, насколько изменился спрос в денежном выражении. Для наглядности был выбран временной диапазон апрель-июль 2020 года – период наиболее острой фазы пандемии.Как и в случае процентного изменения спроса, наилучшая ситуация оказалась в Чукотском автономном округе. Это единственный регион, где траты населения в апреле-июле текущего года оказались выше (на 1,1 тысячи рублей), чем в аналогичный период 2019 года.Также траты населения достаточно слабо сократились в Тверской области, в Республике Калмыкия, в Республике Ингушетия и в Алтайском крае. Во всех этих регионах среднедушевые среднемесячные потребительские траты сократились в пределах 500 рублей.В среднем же по стране ежемесячные расходы населения, по оценкам РИА Новости, сократились на 4 тысячи рублей. При этом медианное значение намного ниже – 2,6 тысячи рублей. Такая разница в среднем результате и в медианном связано с тем, что в ряде крупных экономически развитых регионов сокращение спроса было намного большим.В частности, в Москве среднедушевые среднемесячные потребительские траты сократились почти на 10 тысяч рублей. Во многом это объяснятся эффектом почти полного запрета на зарубежный отдых. Также среди лидеров по сокращению трат такие крупные регионы: Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.Как видно, в данном перечне представлены регионы с высокими доходами населения, а также с большой долей платных услуг и трат на общепит в структуре потребительских расходов. В целом в девяти регионах среднедушевые траты населения в пандемию сократились более чем на 5 тысяч рублей в месяц.По оценкам РИА Новости, в оставшейся части 2020 года динамика потребительского спроса будет отрицательной в сравнении с прошлым годом, но темпы спада, скорее всего, будут постепенно сокращаться. При этом в ряде регионов возможен рост по итогам 2020 года. Исходя из результатов семи месяцев, таких регионов может быть около десяти и даже более того.Как полагают эксперты, полное восстановление потребительского спроса произойдет не ранее 2022 года.

https://ria.ru/20200921/potrebitelskiy-spros-1577524687.html

https://ria.ru/20200918/inflyatsiya-1577451549.html

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

https://ria.ru/20200908/siluanov-1576952822.html

https://ria.ru/20200716/1574442616.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, экономика