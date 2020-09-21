https://ria.ru/20200921/ekaterinburg-1577530576.html

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T09:38

2020-09-21T09:38

2020-09-21T09:38

валерий горелых

свердловская область

екатеринбург

заречный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572252016_0:92:3315:1957_1400x0_80_0_0_a2d03aa5e39c557272ee683573594259.jpg

<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Двухлетний мальчик в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>.Инцидент произошел утром в воскресенье в квартире на девятом этаже дома по улице Бебеля. В главке МВД подчеркнули, что это не единственный подобный случай, произошедший в минувшие выходные в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>."Один случай - в <a href="http://ria.ru/location_Zarechnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Заречном</a>, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге. И там, и там дети остались живы, но оба в тяжелом состоянии находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.По его словам, полиция проводит проверку по каждому из этих фактов."В первом случае все произошло на квартире старших знакомых 14-летней девочки, а во втором родители ненадолго отлучились в соседнюю комнату. Семьи благополучные, обеспеченные", - добавил Горелых.

https://ria.ru/20200707/1574011861.html

свердловская область

екатеринбург

заречный

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, свердловская область, екатеринбург, заречный, происшествия