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Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге
Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T09:38
2020-09-21T09:38
валерий горелых
свердловская область
екатеринбург
заречный
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Двухлетний мальчик в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>.Инцидент произошел утром в воскресенье в квартире на девятом этаже дома по улице Бебеля. В главке МВД подчеркнули, что это не единственный подобный случай, произошедший в минувшие выходные в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>."Один случай - в <a href="http://ria.ru/location_Zarechnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Заречном</a>, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге. И там, и там дети остались живы, но оба в тяжелом состоянии находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.По его словам, полиция проводит проверку по каждому из этих фактов."В первом случае все произошло на квартире старших знакомых 14-летней девочки, а во втором родители ненадолго отлучились в соседнюю комнату. Семьи благополучные, обеспеченные", - добавил Горелых.
https://ria.ru/20200707/1574011861.html
свердловская область
екатеринбург
заречный
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валерий горелых, свердловская область, екатеринбург, заречный, происшествия

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

09:38 21.09.2020
6519
© РИА Новости / Татьяна МакееваМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен - РИА Новости. Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Инцидент произошел утром в воскресенье в квартире на девятом этаже дома по улице Бебеля. В главке МВД подчеркнули, что это не единственный подобный случай, произошедший в минувшие выходные в Свердловской области.
"Один случай - в Заречном, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге. И там, и там дети остались живы, но оба в тяжелом состоянии находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция проводит проверку по каждому из этих фактов.
"В первом случае все произошло на квартире старших знакомых 14-летней девочки, а во втором родители ненадолго отлучились в соседнюю комнату. Семьи благополучные, обеспеченные", - добавил Горелых.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 15:26
Во Владивостоке мужчина выжил, выпав из окна девятого этажа
0031152
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Валерий ГорелыхСвердловская областьЕкатеринбургЗаречныйПроисшествия
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