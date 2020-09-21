https://ria.ru/20200921/efremov-1577553562.html

Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об условиях содержания актера Михаила Ефремова в СИЗО № 5. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:15

2020-09-21T15:15

2020-09-21T16:24

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об условиях содержания актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в СИЗО № 5.Правозащитник отметил, что в камере есть телевизор, холодильник и электрочайник. Ни у артиста, ни у его сокамерников претензий к условиям содержания нет.По словам члена <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>, соседи спокойно реагируют на вредные привычки актера."Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения", — сказал правозащитник в комментарии <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT.</a>Также он рассказал об изменениях во внешности Ефремова."Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", — отметил член ОНК.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года, на приговор поданы апелляции.

https://ria.ru/20200921/efremov-1577543168.html

Степан Краснов Тьфу... 47

Ольга Занкова телевизор, холодильник.. прям курорт. Кстати на месте соседей - зря терпят курево, Он их травит 22

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия