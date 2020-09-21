Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/efremov-1577553562.html
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об условиях содержания актера Михаила Ефремова в СИЗО № 5. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:15
2020-09-21T16:24
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577559875_0:0:2468:1389_1400x0_80_0_0_9418e76ad64100abe5a3785d262630cb.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об условиях содержания актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в СИЗО № 5.Правозащитник отметил, что в камере есть телевизор, холодильник и электрочайник. Ни у артиста, ни у его сокамерников претензий к условиям содержания нет.По словам члена <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>, соседи спокойно реагируют на вредные привычки актера."Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения", — сказал правозащитник в комментарии <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT.</a>Также он рассказал об изменениях во внешности Ефремова."Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", — отметил член ОНК.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года, на приговор поданы апелляции.
https://ria.ru/20200921/efremov-1577543168.html
Тьфу...
47
телевизор, холодильник.. прям курорт. Кстати на месте соседей - зря терпят курево, Он их травит
22
15
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577559875_0:0:2468:1851_1400x0_80_0_0_43c37949f9d68225aed52476d10757a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками

15:15 21.09.2020 (обновлено: 16:24 21.09.2020)
18604
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об условиях содержания актера Михаила Ефремова в СИЗО № 5.
Правозащитник отметил, что в камере есть телевизор, холодильник и электрочайник. Ни у артиста, ни у его сокамерников претензий к условиям содержания нет.
По словам члена ОНК, соседи спокойно реагируют на вредные привычки актера.
"Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения", — сказал правозащитник в комментарии RT.
Также он рассказал об изменениях во внешности Ефремова.
"Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", — отметил член ОНК.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года, на приговор поданы апелляции.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 12:44
Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора
27454181173
Обсудить15
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Тьфу...
21 сентября, 15:16
Степан КрасновСтепан Краснов
4020005
телевизор, холодильник.. прям курорт. Кстати на месте соседей - зря терпят курево, Он их травит
21 сентября, 16:15
О Ольга Занкова
1710004
Рекомендуем
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Шоколад
Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом
Князь Владимир. Портрет из Царского титулярника XVII века
В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Алексей Навальный
Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии
Соревнования бодибилдеров в Краснодаре
Тело — в дело: соревнования бодибилдеров в Краснодаре
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появится новая функция
Арепливир
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Паспорта граждан Украины
"Ни опыта, ни порядочности". Отберут ли "безвиз" у Украины
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Стали мишенью": почему войска США бегут из оккупированных стран
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Польша хочет много: "гиена Европы" подтверждает свою репутацию
Место ДТП в Брянске
Умер пострадавший в ДТП с участием сына брянского вице-губернатора
Президент РФ Владимир Путин
Путин повысил зарплаты судьям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния