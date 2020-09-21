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https://ria.ru/20200921/efremov-1577551663.html
Ефремов рассказал о встрече с женой в СИЗО
Осужденный за "пьяное" ДТП актер Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой в СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной Общественной... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:52
2020-09-21T14:53
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марина литвинович
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Осужденный за "пьяное" ДТП актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> рассказал, что был очень рад увидеться с женой в СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>."В четверг, 17 сентября, жена Михаила Ефремова впервые посетила мужа в СИЗО. Он рассказал нам, что был очень рад ее видеть", - заявила правозащитница.Она также рассказала, что его камера в нормальном состоянии. "Один из сокамерников подстриг Ефремова, артист остался доволен", - добавила Литвинович.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года, на приговор поданы апелляции.
https://ria.ru/20200920/efremov-1577521480.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов рассказал о встрече с женой в СИЗО

14:52 21.09.2020 (обновлено: 14:53 21.09.2020)
7458
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Осужденный за "пьяное" ДТП актер Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой в СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
"В четверг, 17 сентября, жена Михаила Ефремова впервые посетила мужа в СИЗО. Он рассказал нам, что был очень рад ее видеть", - заявила правозащитница.
Она также рассказала, что его камера в нормальном состоянии. "Один из сокамерников подстриг Ефремова, артист остался доволен", - добавила Литвинович.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года, на приговор поданы апелляции.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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