https://ria.ru/20200921/efremov-1577551663.html

Ефремов рассказал о встрече с женой в СИЗО

Осужденный за "пьяное" ДТП актер Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой в СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной Общественной... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:52

2020-09-21T14:52

2020-09-21T14:53

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Осужденный за "пьяное" ДТП актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> рассказал, что был очень рад увидеться с женой в СИЗО, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>."В четверг, 17 сентября, жена Михаила Ефремова впервые посетила мужа в СИЗО. Он рассказал нам, что был очень рад ее видеть", - заявила правозащитница.Она также рассказала, что его камера в нормальном состоянии. "Один из сокамерников подстриг Ефремова, артист остался доволен", - добавила Литвинович.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года, на приговор поданы апелляции.

https://ria.ru/20200920/efremov-1577521480.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, михаил ефремов, москва, происшествия