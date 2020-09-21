https://ria.ru/20200921/efremov-1577543329.html

Юрист оценила шансы Ефремова на УДО

Участие в тюремном театре поможет актеру Михаилу Ефремову раньше выйти из колонии, считает адвокат Оксана Михалкина. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:49

2020-09-21T12:49

2020-09-21T12:49

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

оксана михалкина

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Участие в тюремном театре поможет актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> раньше выйти из колонии, считает адвокат <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Mikhalkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Михалкина</a>.Ранее новый адвокат актера Роман Филиппов сообщил РИА Новости, что будет просить Мосгорсуд смягчить приговор до условного, так как теперь Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном. А на прошлой неделе столичная Общественная наблюдательная комиссия рассказала, что Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/efremov-1577520095.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, оксана михалкина, михаил ефремов, москва, происшествия