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https://ria.ru/20200921/efremov-1577543329.html
Юрист оценила шансы Ефремова на УДО
Участие в тюремном театре поможет актеру Михаилу Ефремову раньше выйти из колонии, считает адвокат Оксана Михалкина. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:49
2020-09-21T12:49
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
оксана михалкина
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Участие в тюремном театре поможет актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> раньше выйти из колонии, считает адвокат <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Mikhalkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Михалкина</a>.Ранее новый адвокат актера Роман Филиппов сообщил РИА Новости, что будет просить Мосгорсуд смягчить приговор до условного, так как теперь Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном. А на прошлой неделе столичная Общественная наблюдательная комиссия рассказала, что Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/efremov-1577520095.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, оксана михалкина, михаил ефремов, москва, происшествия

Юрист оценила шансы Ефремова на УДО

12:49 21.09.2020
7595
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Участие в тюремном театре поможет актеру Михаилу Ефремову раньше выйти из колонии, считает адвокат Оксана Михалкина.
Ранее новый адвокат актера Роман Филиппов сообщил РИА Новости, что будет просить Мосгорсуд смягчить приговор до условного, так как теперь Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном. А на прошлой неделе столичная Общественная наблюдательная комиссия рассказала, что Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра.
"Если он подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии - театр, участие в постановках. Помимо этого, будет необходима положительная характеристика администрации колонии", - сказала Михалкина РИА Новости.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 19:36
"Куда же деваться?" Мать умершего в ДТП водителя простила Ефремова
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
3300831
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОксана МихалкинаМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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