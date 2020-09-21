Юрист оценила шансы Ефремова на УДО
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Участие в тюремном театре поможет актеру Михаилу Ефремову раньше выйти из колонии, считает адвокат Оксана Михалкина.
Ранее новый адвокат актера Роман Филиппов сообщил РИА Новости, что будет просить Мосгорсуд смягчить приговор до условного, так как теперь Ефремов признает вину и раскаивается в содеянном. А на прошлой неделе столичная Общественная наблюдательная комиссия рассказала, что Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра.
"Если он подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии - театр, участие в постановках. Помимо этого, будет необходима положительная характеристика администрации колонии", - сказала Михалкина РИА Новости.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
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ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.