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https://ria.ru/20200921/efremov-1577543168.html
Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора
Признание вины и раскаяние дадут актеру Михаилу Ефремову шанс добиться смягчения наказания по делу о смертельном ДТП, но перспектива замены на условный срок... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:44
2020-09-21T13:10
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
оксана михалкина
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Признание вины и раскаяние дадут актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> шанс добиться смягчения наказания по делу о смертельном ДТП, но перспектива замены на условный срок маловероятна, считает адвокат <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Mikhalkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Михалкина</a>.Ранее новый адвокат актера Роман Филиппов пояснил РИА Новости, что просит Мосгорсуд смягчить приговор до условного, так как теперь осужденный согласен с обвинением и раскаивается в содеянном. Филиппов уточнил, что дата рассмотрения жалоб на приговор еще не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.Она также предположила, что защита будет приводить и другие аргументы, например тот факт, что ранее Ефремов к уголовной ответственности не привлекался.Говоря о перспективах УДО, если все же Ефремову оставят реальный срок, Михалкина пояснила, что участие в тюремном театре может помочь актеру раньше выйти из колонии.Дело Михаила ЕфремоваПресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://ria.ru/20200919/efremov-1577494389.html
https://ria.ru/20200919/efremov-1577471147.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, оксана михалкина, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора

12:44 21.09.2020 (обновлено: 13:10 21.09.2020)
12689
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Признание вины и раскаяние дадут актеру Михаилу Ефремову шанс добиться смягчения наказания по делу о смертельном ДТП, но перспектива замены на условный срок маловероятна, считает адвокат Оксана Михалкина.
Ранее новый адвокат актера Роман Филиппов пояснил РИА Новости, что просит Мосгорсуд смягчить приговор до условного, так как теперь осужденный согласен с обвинением и раскаивается в содеянном. Филиппов уточнил, что дата рассмотрения жалоб на приговор еще не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 21:42
Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни

"Шанс добиться условного срока есть, но он маленький. Признание вины и раскаяние суд, безусловно, примет во внимание. Но для того чтобы смягчить наказание, необходимо предпринять некоторые шаги, загладить причиненный вред, а этого, насколько я знаю, сделано не было", — отметила Михалкина.

Она также предположила, что защита будет приводить и другие аргументы, например тот факт, что ранее Ефремов к уголовной ответственности не привлекался.
Говоря о перспективах УДО, если все же Ефремову оставят реальный срок, Михалкина пояснила, что участие в тюремном театре может помочь актеру раньше выйти из колонии.

"Если он подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии — театр, участие в постановках. Помимо этого, будет необходима положительная характеристика администрации колонии", — сказала РИА Новости адвокат.

Дело Михаила Ефремова

Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 02:12
Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
8300993
Обсудить11
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОксана МихалкинаМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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