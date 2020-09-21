https://ria.ru/20200921/dtp-1577574667.html

На трассе Курган —Тюмень из-за кабана разбились четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Тюменской области, предполагается, что водитель одной из машин пытался избежать наезда на кабана и... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T21:14

2020-09-21T21:14

2020-09-21T21:14

тюменская область

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, предполагается, что водитель одной из машин пытался избежать наезда на кабана и выехал на встречную полосу, сообщает региональное управление ГИБДД."Четыре человека погибли сегодня в девятом часу вечера (около 19.00 мск) в ДТП на 141-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в <a href="http://ria.ru/location_Isetskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Исетском районе</a> Тюменской области, один получил травмы", - говорится в сообщении.По информации ведомства, на трассе столкнулись автомобили Mitsubishi и "Лада". По предварительным данным автоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана. "От удара "Ладу" выбросило в кювет, кабана разорвало", - уточнили в ГИБДД.В аварии погибли молодой водитель "Лады" и трое пассажиров из <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> - 45-летняя женщина, ее дочка четырех лет и 43-летний мужчина. Женщина с ребенком и мужчина ехали попутчиками в <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Курган</a>, где должны были ночью отправиться на поезде в один из южных регионов, пояснили в ведомстве.Согласно данным ГИБДД, водитель Mitsubishi, которому накануне исполнилось 27 лет, является жителем Кургана, он госпитализирован."Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Движение по федеральной автодороге не ограничено", - добавили в автоинспекции.

https://ria.ru/20200920/dtp-1577520309.html

https://ria.ru/20200920/dtp-1577500089.html

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тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, происшествия