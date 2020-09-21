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https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html
Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии
Водители, ставшие участниками ДТП на Остоженке в центре Москвы, рассказали, как произошла авария и сколько человек пострадали, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:40
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департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Водители, ставшие участниками ДТП на Остоженке в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, рассказали, как произошла авария и сколько человек пострадали, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее департамент транспорта в своем Telegram-канале опубликовал момент аварии на Остоженке: Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар. По данным правоохранителей, пострадали минимум два человека."Да, шесть секунд зеленого оставалось. Свидетели все видели… (После столкновения) я вышел, я тоже головой чуть-чуть ударился", - заявил водитель Mercedes.По его словам, автомобиль скорой помощи приехал быстро. По его впечатлению, пострадали две женщины и мужчина, при этом "сильно пострадали" двое. "Они лежали, не вставали", - добавил он."Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара… Выезжала машина, я попал в нее", - заявил журналистам водитель Infinity.По его словам, когда он выехал на перекресток "красный переходил в зеленый", после аварии пассажира Infiniti увезли на скорой.<a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептранс</a> Москвы ранее сообщил, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577562736.html
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"Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов": водитель о ДТП на Остоженке
Водитель Infiniti рассказал, как сбил пешеходов. Он заявил, что его зовут Эльмин, что он ехал "на красный, переходящий в зеленый" и что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать машину. Он также сообщил, что в его машине была пассажирка - ее госпитализировали.
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии

17:40 21.09.2020 (обновлено: 18:02 21.09.2020)
8700
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Водители, ставшие участниками ДТП на Остоженке в центре Москвы, рассказали, как произошла авария и сколько человек пострадали, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее департамент транспорта в своем Telegram-канале опубликовал момент аварии на Остоженке: Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар. По данным правоохранителей, пострадали минимум два человека.
"Да, шесть секунд зеленого оставалось. Свидетели все видели… (После столкновения) я вышел, я тоже головой чуть-чуть ударился", - заявил водитель Mercedes.
По его словам, автомобиль скорой помощи приехал быстро. По его впечатлению, пострадали две женщины и мужчина, при этом "сильно пострадали" двое. "Они лежали, не вставали", - добавил он.
Место ДТП в Брянске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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"Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара… Выезжала машина, я попал в нее", - заявил журналистам водитель Infinity.
По его словам, когда он выехал на перекресток "красный переходил в зеленый", после аварии пассажира Infiniti увезли на скорой.
Дептранс Москвы ранее сообщил, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.
0043497
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
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