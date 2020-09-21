https://ria.ru/20200921/dtp-1577562736.html
Умер пострадавший в ДТП с участием сына брянского вице-губернатора
В больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области, как сообщили в полиции, в связи с этим уголовное дело могут... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:21
2020-09-21T17:21
2020-09-21T18:27
брянская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> В больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, как сообщили в полиции, в связи с этим уголовное дело могут переквалифицировать.Авария с участием трех автомобилей произошла в минувшую пятницу около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на стоящую впереди в левом ряду с левым поворотом Toyota WiLL. От удара Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer.Водителя Toyota с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в первую городскую больницу, его прооперировали, но он умер, не приходя в сознание, рассказал РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Андрей Бардуков.В полиции отмечали, что водитель Volkswagen оказался от медицинского освидетельствования. Местные СМИ писали, что в момент ДТП он был нетрезв. По данным источника РИА Новости в региональном правительстве, за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова, работающий в одном из госучреждений.По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК, после смерти пострадавшего рассматривается вопрос о переквалификации.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577527891.html
Kalita Неизвестный
Должен получить не меньше Ефремова.
98
Просто Россиянин
Убийца должен сидеть в тюрьме
60
12
брянская область
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
БРЯНСК, 21 сен — РИА Новости.
В больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области
, как сообщили в полиции, в связи с этим уголовное дело могут переквалифицировать.
Авария с участием трех автомобилей произошла в минувшую пятницу около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на стоящую впереди в левом ряду с левым поворотом Toyota WiLL. От удара Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer.
Водителя Toyota с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в первую городскую больницу, его прооперировали, но он умер, не приходя в сознание, рассказал РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
В полиции отмечали, что водитель Volkswagen оказался от медицинского освидетельствования. Местные СМИ писали, что в момент ДТП он был нетрезв. По данным источника РИА Новости в региональном правительстве, за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова, работающий в одном из госучреждений.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК, после смерти пострадавшего рассматривается вопрос о переквалификации.