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Умер пострадавший в ДТП с участием сына брянского вице-губернатора
В больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области, как сообщили в полиции, в связи с этим уголовное дело могут... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:21
2020-09-21T18:27
брянская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> В больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, как сообщили в полиции, в связи с этим уголовное дело могут переквалифицировать.Авария с участием трех автомобилей произошла в минувшую пятницу около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на стоящую впереди в левом ряду с левым поворотом Toyota WiLL. От удара Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer.Водителя Toyota с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в первую городскую больницу, его прооперировали, но он умер, не приходя в сознание, рассказал РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Андрей Бардуков.В полиции отмечали, что водитель Volkswagen оказался от медицинского освидетельствования. Местные СМИ писали, что в момент ДТП он был нетрезв. По данным источника РИА Новости в региональном правительстве, за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова, работающий в одном из госучреждений.По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК, после смерти пострадавшего рассматривается вопрос о переквалификации.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577527891.html
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Убийца должен сидеть в тюрьме
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брянская область
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60
брянская область, происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием сына брянского вице-губернатора

17:21 21.09.2020 (обновлено: 18:27 21.09.2020)
6389
© Фото : МЧС по Брянской областиМесто ДТП в Брянске
Место ДТП в Брянске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : МЧС по Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 21 сен — РИА Новости. В больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области, как сообщили в полиции, в связи с этим уголовное дело могут переквалифицировать.
Авария с участием трех автомобилей произошла в минувшую пятницу около полуночи в центре Брянска на проспекте Ленина. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на стоящую впереди в левом ряду с левым поворотом Toyota WiLL. От удара Toyota отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer.
Водителя Toyota с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в первую городскую больницу, его прооперировали, но он умер, не приходя в сознание, рассказал РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
В полиции отмечали, что водитель Volkswagen оказался от медицинского освидетельствования. Местные СМИ писали, что в момент ДТП он был нетрезв. По данным источника РИА Новости в региональном правительстве, за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова, работающий в одном из госучреждений.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК, после смерти пострадавшего рассматривается вопрос о переквалификации.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 07:05
Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина
9241525021
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Брянская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Должен получить не меньше Ефремова.
21 сентября, 17:30
Kalita НеизвестныйKalita Неизвестный
8700000
Убийца должен сидеть в тюрьме
21 сентября, 17:35
Просто РоссиянинПросто Россиянин
6000000
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