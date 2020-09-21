https://ria.ru/20200921/dtp-1577560994.html
В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:58
2020-09-21T16:58
2020-09-21T18:57
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.ДТП произошло на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Судя по видеозаписи, опубликованной <a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">дептрансом</a>, Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар.Одного мужчину госпитализировали, предположительно, с травмой позвоночника, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Женщина получила открытый перелом ноги, ей ампутируют левую лодыжку. У другой пострадавшей — перелом таза и сотрясение мозга.В ГИБДД ранее отметили, что в аварии виноват водитель японского автомобиля, который проехал на красный свет.В свою очередь, водитель Infiniti сообщил, что выезжал на перекресток, когда "красный переходил в зеленый".По словам мужчины, после аварии пассажира его машины также увезли на скорой.Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на внутренней части Садового кольца от пересечения Гоголевского бульвара с Остоженкой и до пересечения Остоженки с Кропоткинским переулком образовалась пробка.
https://ria.ru/20200920/dtp-1577520309.html
NickB777
Почему не показывают кто сидел за рулем ...? Или опять - меня там не было.
68
Vasya Ivanov
Бетонные блоки вдоль ВСЕХ тротуаров!
48
33
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов
Автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка в центре столицы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.
2020-09-21T16:58
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PT1M03S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в центре Москвы
, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.
ДТП произошло на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Судя по видеозаписи, опубликованной дептрансом
, Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар.
Одного мужчину госпитализировали, предположительно, с травмой позвоночника, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Женщина получила открытый перелом ноги, ей ампутируют левую лодыжку. У другой пострадавшей — перелом таза и сотрясение мозга.
В ГИБДД ранее отметили, что в аварии виноват водитель японского автомобиля, который проехал на красный свет.
"Да, шесть секунд зеленого оставалось. Свидетели все видели. <…> (После столкновения) я вышел, я тоже головой чуть-чуть ударился", — рассказал журналистам мужчина, находившийся за рулем Mercedes.
В свою очередь, водитель Infiniti сообщил, что выезжал на перекресток, когда "красный переходил в зеленый".
"Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара. <…> Выезжала машина, я попал в нее", — добавил он.
По словам мужчины, после аварии пассажира его машины также увезли на скорой.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на внутренней части Садового кольца от пересечения Гоголевского бульвара с Остоженкой и до пересечения Остоженки с Кропоткинским переулком образовалась пробка.