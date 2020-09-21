https://ria.ru/20200921/dtp-1577560994.html

В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре

Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:58

2020-09-21T16:58

2020-09-21T18:57

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.ДТП произошло на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Судя по видеозаписи, опубликованной <a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">дептрансом</a>, Infiniti задел Mercedes и вылетел на тротуар.Одного мужчину госпитализировали, предположительно, с травмой позвоночника, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Женщина получила открытый перелом ноги, ей ампутируют левую лодыжку. У другой пострадавшей — перелом таза и сотрясение мозга.В ГИБДД ранее отметили, что в аварии виноват водитель японского автомобиля, который проехал на красный свет.В свою очередь, водитель Infiniti сообщил, что выезжал на перекресток, когда "красный переходил в зеленый".По словам мужчины, после аварии пассажира его машины также увезли на скорой.Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на внутренней части Садового кольца от пересечения Гоголевского бульвара с Остоженкой и до пересечения Остоженки с Кропоткинским переулком образовалась пробка.

https://ria.ru/20200920/dtp-1577520309.html

NickB777 Почему не показывают кто сидел за рулем ...? Или опять - меня там не было. 68

Vasya Ivanov Бетонные блоки вдоль ВСЕХ тротуаров! 48

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов Автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка в центре столицы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. 2020-09-21T16:58 true PT1M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия