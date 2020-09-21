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https://ria.ru/20200921/dtp-1577527891.html
Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина
Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:05
2020-09-21T07:05
гу мвд по кемеровской области
кемерово
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a> погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>.По данным ведомства, вария произошла около 7.45 (3.45 мск)."Водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь по проспекту Ленинградскому в сторону проспекта Московского, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 35-летняя женщина скончалась на месте, двухлетняя девочка госпитализирована и помещена в отделение реанимации", – сообщает ведомство.Как пояснил полиции водитель, он не увидел пешеходов, потому что в машине запотели стекла из-за включенной печки, сообщает ведомство.Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20200911/dtp-1577084021.html
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кемерово
кемеровская область
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гу мвд по кемеровской области, кемерово, кемеровская область, происшествия

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

07:05 21.09.2020
4434
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости. Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, вария произошла около 7.45 (3.45 мск).
"Водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь по проспекту Ленинградскому в сторону проспекта Московского, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 35-летняя женщина скончалась на месте, двухлетняя девочка госпитализирована и помещена в отделение реанимации", – сообщает ведомство.
Как пояснил полиции водитель, он не увидел пешеходов, потому что в машине запотели стекла из-за включенной печки, сообщает ведомство.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
00219255
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ГУ МВД по Кемеровской областиКемеровоКемеровская областьПроисшествия
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