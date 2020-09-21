https://ria.ru/20200921/dtp-1577527891.html

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T07:05

2020-09-21T07:05

2020-09-21T07:05

гу мвд по кемеровской области

кемерово

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a> погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>.По данным ведомства, вария произошла около 7.45 (3.45 мск)."Водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь по проспекту Ленинградскому в сторону проспекта Московского, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 35-летняя женщина скончалась на месте, двухлетняя девочка госпитализирована и помещена в отделение реанимации", – сообщает ведомство.Как пояснил полиции водитель, он не увидел пешеходов, потому что в машине запотели стекла из-за включенной печки, сообщает ведомство.Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20200911/dtp-1577084021.html

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кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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