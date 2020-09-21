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https://ria.ru/20200921/dsnv-1577575231.html
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Предлагаемая США сделка по ДСНВ - заключение рамочного документа до истечения срока ДСНВ - хороша только для них, для Москвы ничего привлекательного в ней нет,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T21:41
2020-09-21T21:41
маршалл биллингсли
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Предлагаемая <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сделка по ДСНВ - заключение рамочного документа до истечения срока ДСНВ - хороша только для них, для <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ничего привлекательного в ней нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> предлагает Москве до истечения срока ДСНВ в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в выработке нового долгосрочного Договора. Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Трамп, "плата за вход" повысится."Это, безусловно, стало бы хорошей сделкой для самих США. С этой точки зрения посол Биллингсли прав", - заявил Рябков в интервью изданию<a href="https://www.kommersant.ru/doc/4500895" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Коммерсант"</a>, комментируя это предложение."Что касается российской стороны, то оснований для какой бы то ни было сделки, в том виде, как это предлагается коллегами в Вашингтоне, нет. Все три пункта, которые выдвигаются Соединенными Штатами в качестве предусловия для того, чтобы они приняли решение в пользу продления ДСНВ, нам представляются слишком далеко идущими и не содержащими привлекательных элементов. На той основе, которую предлагают американцы, хорошая сделка не просматривается. Мы в свою очередь в контактах с американскими переговорщиками неоднократно указывали, какой может быть сбалансированная, взаимоприемлемая основа для будущих договоренностей в этой сфере. Понимая сложность движения вперед с учетом того, насколько различны наши подходы и как далеко они отстоят друг от друга, мы и предлагаем продлить ДСНВ в том виде, как он подписан. Мы не ищем для себя никаких односторонних преимуществ, но и на односторонние уступки не пойдем", - сказал дипломат.По его словам, если США готовы вырабатывать "нечто новое на основе баланса интересов", на основе паритета, "без претензий на односторонние шаги навстречу им со стороны России", тогда сделка, "наверное, будет возможна"."Но для ее выработки понадобится время. Мы сможем себе обеспечить его, если ДСНВ будет продлен", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20200921/razoruzhenie-1577545218.html
https://ria.ru/20200921/vooruzheniya-1577542644.html
Шлите их лесом, договариваться с США - себя не уважать, они давно себя дискредитировали и ни когда уже не отмоются..
12
есть подозрение, что российские политики, как обычно повыступают, что их не все устраивает, но потом пойдут на поводу у штатов, в ущерб государственным интересам. наши кому верить!
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москва
вашингтон (город)
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маршалл биллингсли, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

21:41 21.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Предлагаемая США сделка по ДСНВ - заключение рамочного документа до истечения срока ДСНВ - хороша только для них, для Москвы ничего привлекательного в ней нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока ДСНВ в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного Договора. Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Трамп, "плата за вход" повысится.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Рябков рассказал об ущербности ДСНВ для России
"Это, безусловно, стало бы хорошей сделкой для самих США. С этой точки зрения посол Биллингсли прав", - заявил Рябков в интервью изданию "Коммерсант", комментируя это предложение.
"Что касается российской стороны, то оснований для какой бы то ни было сделки, в том виде, как это предлагается коллегами в Вашингтоне, нет. Все три пункта, которые выдвигаются Соединенными Штатами в качестве предусловия для того, чтобы они приняли решение в пользу продления ДСНВ, нам представляются слишком далеко идущими и не содержащими привлекательных элементов. На той основе, которую предлагают американцы, хорошая сделка не просматривается. Мы в свою очередь в контактах с американскими переговорщиками неоднократно указывали, какой может быть сбалансированная, взаимоприемлемая основа для будущих договоренностей в этой сфере. Понимая сложность движения вперед с учетом того, насколько различны наши подходы и как далеко они отстоят друг от друга, мы и предлагаем продлить ДСНВ в том виде, как он подписан. Мы не ищем для себя никаких односторонних преимуществ, но и на односторонние уступки не пойдем", - сказал дипломат.
По его словам, если США готовы вырабатывать "нечто новое на основе баланса интересов", на основе паритета, "без претензий на односторонние шаги навстречу им со стороны России", тогда сделка, "наверное, будет возможна".
"Но для ее выработки понадобится время. Мы сможем себе обеспечить его, если ДСНВ будет продлен", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
6670000
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Маршалл БиллингслиДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Шлите их лесом, договариваться с США - себя не уважать, они давно себя дискредитировали и ни когда уже не отмоются..
21 сентября, 22:58
326max .326max .
1200000
есть подозрение, что российские политики, как обычно повыступают, что их не все устраивает, но потом пойдут на поводу у штатов, в ущерб государственным интересам. наши кому верить!
21 сентября, 23:05
sselena_ab
1100100
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