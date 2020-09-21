https://ria.ru/20200921/dsnv-1577546908.html
Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков
Все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с ДСНВ Россией созданы, заявил РИА Новости замглавы МИД России... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:31
2020-09-21T13:31
2020-09-21T23:55
сергей рябков
безопасность
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:141:1500:985_1400x0_80_0_0_54af4a4905363a44feeec21b9bc70252.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a> Россией созданы, заявил РИА Новости замглавы МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."У нас уже созданы все необходимые системы и создан потенциал для гарантированного обеспечения национальной безопасности, безопасности союзников при любом развитии событий. Другое дело, что мы выступаем в пользу сохранения режима контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере, поскольку считаем, что это правильно с точки зрения стратегической стабильности, что это эффективный способ гарантировать безопасность, что это достаточно экономичный путь обеспечения безопасности", — сказал дипломат.
https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577542076.html
Бывший Спецназовец
Россия всегда готова,денег нет но вы держитесь,за нами столица Москва и Арбат
45
Степан Краснов
Если готова, тогда не надо навязываться на договор с американцами.
37
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1400x0_80_0_0_55b9bc4144f833f14c8d27b27c041c3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, безопасность, политика