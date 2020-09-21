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Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков
Все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с ДСНВ Россией созданы, заявил РИА Новости замглавы МИД России... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:31
2020-09-21T23:55
сергей рябков
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a> Россией созданы, заявил РИА Новости замглавы МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."У нас уже созданы все необходимые системы и создан потенциал для гарантированного обеспечения национальной безопасности, безопасности союзников при любом развитии событий. Другое дело, что мы выступаем в пользу сохранения режима контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере, поскольку считаем, что это правильно с точки зрения стратегической стабильности, что это эффективный способ гарантировать безопасность, что это достаточно экономичный путь обеспечения безопасности", — сказал дипломат.
https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577542076.html
Россия всегда готова,денег нет но вы держитесь,за нами столица Москва и Арбат
45
Если готова, тогда не надо навязываться на договор с американцами.
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РИА Новости
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сергей рябков, безопасность, политика

Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков

13:31 21.09.2020 (обновлено: 23:55 21.09.2020)
13882
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с ДСНВ Россией созданы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
"У нас уже созданы все необходимые системы и создан потенциал для гарантированного обеспечения национальной безопасности, безопасности союзников при любом развитии событий. Другое дело, что мы выступаем в пользу сохранения режима контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере, поскольку считаем, что это правильно с точки зрения стратегической стабильности, что это эффективный способ гарантировать безопасность, что это достаточно экономичный путь обеспечения безопасности", — сказал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 12:27
МИД заявил, что Россия не примет условий США по продлению договора по СНВ
12142114
Обсудить6
Сергей РябковБезопасностьПолитика
Популярные комментарии
Россия всегда готова,денег нет но вы держитесь,за нами столица Москва и Арбат
21 сентября, 14:07
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
7300134
Если готова, тогда не надо навязываться на договор с американцами.
21 сентября, 13:38
Степан КрасновСтепан Краснов
3200005
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