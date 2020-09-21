https://ria.ru/20200921/dsnv-1577546908.html

Россия готова к любому развитию ситуации с ДСНВ, заявил Рябков

Все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с ДСНВ Россией созданы, заявил РИА Новости замглавы МИД России... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:31

2020-09-21T13:31

2020-09-21T23:55

сергей рябков

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a> Россией созданы, заявил РИА Новости замглавы МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>."У нас уже созданы все необходимые системы и создан потенциал для гарантированного обеспечения национальной безопасности, безопасности союзников при любом развитии событий. Другое дело, что мы выступаем в пользу сохранения режима контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере, поскольку считаем, что это правильно с точки зрения стратегической стабильности, что это эффективный способ гарантировать безопасность, что это достаточно экономичный путь обеспечения безопасности", — сказал дипломат.

https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577542076.html

Бывший Спецназовец Россия всегда готова,денег нет но вы держитесь,за нами столица Москва и Арбат 45

Степан Краснов Если готова, тогда не надо навязываться на договор с американцами. 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, безопасность, политика