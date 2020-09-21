https://ria.ru/20200921/donbass-1577548102.html

В Киеве заявили о возможности достижения мира в Донбассе до конца года

Замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Витольд Фокин считает, что мир в Донбассе может быть достигнут задолго до конца года при наличии политической... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:59

2020-09-21T13:59

2020-09-21T13:59

витольд фокин

владимир зеленский

минск

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> считает, что мир в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> может быть достигнут задолго до конца года при наличии политической воли сторон и соблюдения ряда условий.Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> выразил уверенность, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году."Для меня пример заморозки (конфликта – ред.) недопустим. Я убежден в том, что при наличии политической воли, при наличии закона о запрете пропаганды войны мир на Донбассе может быть установлен задолго до конца текущего года. Я не вижу таких тупиковых предложений или тупикового положения", - заявил Фокин в эфире "<a href="http://www.nrcu.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украинского радио</a>" в понедельник.Ранее Фокин заявил, что на Украине необходимо принять закон, который запрещал бы пропаганду войны, разжигание вражды между людьми, которые живут на востоке и на западе страны. Он выразил мнение, что без такого закона мир в Донбассе сомнителен.

https://ria.ru/20200919/donbass-1577492113.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витольд фокин, владимир зеленский, минск, киев, украина, в мире