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https://ria.ru/20200921/diversanty-1577569628.html
В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших похищение итальянца
В министерстве внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что сотрудники ведомства задержали двух украинских диверсантов,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:48
2020-09-21T18:48
игорь корнет
мвд лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
служба безопасности украины
италия
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> В министерстве внутренних дел самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> заявили, что сотрудники ведомства задержали двух украинских диверсантов, планировавших похищение гражданина <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> Андреа Пальмери, координировавшего работу Итальянского центра в ЛНР."Нами была получена информация, что сотрудниками Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на территорию Луганской народной республики была заброшена специально подготовленная диверсионная группа, для того чтобы похитить иностранного гражданина и вывезти его на территорию Украины. При проверке данной информации группа была выявлена и на этапе подготовки данного преступления участники данной группы были задержаны", - заявил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_MVD_LNR/" target="_blank" data-auto="true">МВД ЛНР</a>.Собеседник агентства уточнил, что задержанными оказались Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. Лукьяненко на предоставленном журналистам оперативном видео рассказывает, что был завербован СБ Украины в 2016 году, служил в Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>, после чего по заданию украинских спецслужб устроился в военную прокуратуру ДНР, где работал до 2018 года. Позже, выполнив ряд задач, вернулся на подконтрольную <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорию, где рассказывал о своей деятельности в эфире одного из украинских телеканалов. После получения нового задания и прохождения специальной подготовки по поддельным документам приехал на территорию Луганской народной республики."У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами, с помощью которых они должны были обездвижить иностранного гражданина и на автомобиле повышенной проходимости вывезти, минуя блокпосты, до линии разграничения, где их ожидала группа прикрытия и эвакуации, которая должна была их перекинуть через Северский Донец (линия соприкосновения - ред.) на территорию Украины", - сообщил представитель МВД.По данным задержанных, за эту операцию они должны были получить по пять тысяч долларов.Министр внутренних дел ЛНР <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kornet/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Корнет</a> напомнил, что за время конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> Киев еще ни разу не выполнил ни одно соглашение."В сентябре текущего года было зафиксировано еще одно нарушение мер по усилению режима прекращения огня. Пункт "а" данного документа четко запрещает любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия всех сторон. Благодаря действиям сотрудников управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР приспешникам <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> не удалось довести до логического конца свои цели", - заявил Корнет.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/donbass-1577552436.html
https://ria.ru/20200915/donbass-1577273105.html
https://ria.ru/20200919/donbass-1577492113.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
италия
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игорь корнет, мвд лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины, италия, в мире

В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших похищение итальянца

18:48 21.09.2020
5581
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. В министерстве внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что сотрудники ведомства задержали двух украинских диверсантов, планировавших похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, координировавшего работу Итальянского центра в ЛНР.
"Нами была получена информация, что сотрудниками Службы безопасности Украины на территорию Луганской народной республики была заброшена специально подготовленная диверсионная группа, для того чтобы похитить иностранного гражданина и вывезти его на территорию Украины. При проверке данной информации группа была выявлена и на этапе подготовки данного преступления участники данной группы были задержаны", - заявил РИА Новости представитель МВД ЛНР.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 15:01
Конфликт не помеха. Киев задумал создать "бизнес-рай" в Донбассе
Собеседник агентства уточнил, что задержанными оказались Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. Лукьяненко на предоставленном журналистам оперативном видео рассказывает, что был завербован СБ Украины в 2016 году, служил в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после чего по заданию украинских спецслужб устроился в военную прокуратуру ДНР, где работал до 2018 года. Позже, выполнив ряд задач, вернулся на подконтрольную Киеву территорию, где рассказывал о своей деятельности в эфире одного из украинских телеканалов. После получения нового задания и прохождения специальной подготовки по поддельным документам приехал на территорию Луганской народной республики.
"У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами, с помощью которых они должны были обездвижить иностранного гражданина и на автомобиле повышенной проходимости вывезти, минуя блокпосты, до линии разграничения, где их ожидала группа прикрытия и эвакуации, которая должна была их перекинуть через Северский Донец (линия соприкосновения - ред.) на территорию Украины", - сообщил представитель МВД.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:04
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о жизни в республиках Донбасса
По данным задержанных, за эту операцию они должны были получить по пять тысяч долларов.
Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет напомнил, что за время конфликта в Донбассе Киев еще ни разу не выполнил ни одно соглашение.
"В сентябре текущего года было зафиксировано еще одно нарушение мер по усилению режима прекращения огня. Пункт "а" данного документа четко запрещает любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия всех сторон. Благодаря действиям сотрудников управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР приспешникам СБУ не удалось довести до логического конца свои цели", - заявил Корнет.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 19:57
Кравчук отказался посещать Донбасс
14481041
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Игорь КорнетМВД ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныИталияВ мире
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