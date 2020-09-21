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Директор школы на Сахалине, где учился "маленький террорист", уволился
Директор южно-сахалинской школы №21, где учился мальчик, терроризировавший своим поведением одноклассников, уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:39
2020-09-21T09:05
южно-сахалинск
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Директор южно-сахалинской школы №21, где учился мальчик, терроризировавший своим поведением одноклассников, уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города в понедельник."С 15 сентября он в отпуске с последующим увольнением... департамент образования завершил проверку, по результатам которой был выявлен ряд нарушений, связанных с организацией индивидуальной профилактической работы с ребенком и семьей", - пояснили в мэрии.Скандал в <a href="https://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk" target="_blank">южно-сахалинской</a> школе тянется второй год. По данным местных СМИ, третьеклассник на протяжении всего прошлого учебного года устраивал хулиганские выходки: демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями и грязью, учил детей искать в интернете порносайты.Тогда по просьбе родителей мальчика перевели на заочное обучение. Однако 1 сентября он вернулся в школу, и все началось сначала, утверждают СМИ. Тогда родители вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия проверяла полиция и прокуратура. По результатам митинга и вмешательства властей города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение.
https://ria.ru/20200827/shkolniki-1576375539.html
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южно-сахалинск
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южно-сахалинск, происшествия

Директор школы на Сахалине, где учился "маленький террорист", уволился

07:39 21.09.2020 (обновлено: 09:05 21.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчеба в гимназии №2 во Владивостоке
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен - РИА Новости. Директор южно-сахалинской школы №21, где учился мальчик, терроризировавший своим поведением одноклассников, уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города в понедельник.
"С 15 сентября он в отпуске с последующим увольнением... департамент образования завершил проверку, по результатам которой был выявлен ряд нарушений, связанных с организацией индивидуальной профилактической работы с ребенком и семьей", - пояснили в мэрии.
Скандал в южно-сахалинской школе тянется второй год. По данным местных СМИ, третьеклассник на протяжении всего прошлого учебного года устраивал хулиганские выходки: демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями и грязью, учил детей искать в интернете порносайты.
Тогда по просьбе родителей мальчика перевели на заочное обучение. Однако 1 сентября он вернулся в школу, и все началось сначала, утверждают СМИ. Тогда родители вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия проверяла полиция и прокуратура. По результатам митинга и вмешательства властей города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение.
Школьница - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:06
Стало известно, на что чаще всего жалуются школьники
515591814
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Южно-СахалинскПроисшествия
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