https://ria.ru/20200921/direktor-1577528343.html

Директор школы на Сахалине, где учился "маленький террорист", уволился

Директор южно-сахалинской школы №21, где учился мальчик, терроризировавший своим поведением одноклассников, уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T07:39

2020-09-21T07:39

2020-09-21T09:05

южно-сахалинск

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Директор южно-сахалинской школы №21, где учился мальчик, терроризировавший своим поведением одноклассников, уволился, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города в понедельник."С 15 сентября он в отпуске с последующим увольнением... департамент образования завершил проверку, по результатам которой был выявлен ряд нарушений, связанных с организацией индивидуальной профилактической работы с ребенком и семьей", - пояснили в мэрии.Скандал в <a href="https://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk" target="_blank">южно-сахалинской</a> школе тянется второй год. По данным местных СМИ, третьеклассник на протяжении всего прошлого учебного года устраивал хулиганские выходки: демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями и грязью, учил детей искать в интернете порносайты.Тогда по просьбе родителей мальчика перевели на заочное обучение. Однако 1 сентября он вернулся в школу, и все началось сначала, утверждают СМИ. Тогда родители вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия проверяла полиция и прокуратура. По результатам митинга и вмешательства властей города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение.

https://ria.ru/20200827/shkolniki-1576375539.html

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южно-сахалинск

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия