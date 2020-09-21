https://ria.ru/20200921/deti--1577566466.html
Патриарх: посещение храма убережет ребенка от алкоголя и наркотиков
Родителям следует приводить детей в храмы и воцерковлять их, это поможет им бороться с негативным влиянием и соблазнами, в том числе наркотиками и алкоголем,... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:11
2020-09-21T18:11
2020-09-21T18:13
религия и мировоззрение
религия
михаил бутов
новости - религия и мировоззрение
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Родителям следует приводить детей в храмы и воцерковлять их, это поможет им бороться с негативным влиянием и соблазнами, в том числе наркотиками и алкоголем, заявил в понедельник патриарх Московский и вся Руси Кирилл в столичном храме пророка Илии в Северном Бутове.Православные верующие отмечают 21 сентября Рождество пресвятой богородицы - первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому). Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но твердо верили, что Бог может даровать им ребенка. По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны: архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Иоаким и Анна посвятили дочь Богу: в трехлетнем возрасте отдали Марию на воспитание при Иерусалимском храме.Патриарх Кирилл в понедельник возглавил праздничную Божественную литургию и совершил чин великого освящения столичного Ильинского храма в Северном Бутове. Церковь в традициях Владимирско-Суздальской храмовой архитектуры XVIII века, вмещающая 300 прихожан, возведена по Программе строительства православных храмов в Москве. После богослужения патриарх Кирилл произнес проповедь, которая была опубликована на сайте Русской православной церкви."Пример благочестивых родителей, отдавших на воспитание в храм Пресвятую деву Марию, должен помочь и современным родителям понять, что когда ребенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в воскресных школах, а сейчас существует еще и много православных гимназий, тогда он обретает замечательное воспитание, которое поможет ему в жизни остаться сильным, несокрушимым, справиться не только со стрессами повседневного бытия, но и со многими и многими искушениями, которые встречаются на нашем жизненном пути", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, достаточно посмотреть сводки МВД, чтобы увидеть, "какой огромный процент молодых преступников, наркоманов, алкозависимых". Он отметил, что только сильный духом человек может быть счастливым."Если в храме рядом с родителями нет детей, то нас ждут тяжелые времена. Поэтому воспитание детей, их воцерковление — это непременное делание, которое должны совершать и Церковь, и родители, и бабушки, и дедушки", - подытожил предстоятель Русской церкви.
https://ria.ru/20191204/1561967742.html
Olga Mironova
Чрезмерная религиозность похлеще зависимостей
28
max parus
от алкоголя и наркотиков ребенка сбережет его гармоничное развитие и глубокая социализация.
23
4
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, михаил бутов, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Родителям следует приводить детей в храмы и воцерковлять их, это поможет им бороться с негативным влиянием и соблазнами, в том числе наркотиками и алкоголем, заявил в понедельник патриарх Московский и вся Руси Кирилл в столичном храме пророка Илии в Северном Бутове.
Православные верующие отмечают 21 сентября Рождество пресвятой богородицы - первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому). Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но твердо верили, что Бог может даровать им ребенка. По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны: архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Иоаким и Анна посвятили дочь Богу: в трехлетнем возрасте отдали Марию на воспитание при Иерусалимском храме.
Патриарх Кирилл в понедельник возглавил праздничную Божественную литургию и совершил чин великого освящения столичного Ильинского храма в Северном Бутове. Церковь в традициях Владимирско-Суздальской храмовой архитектуры XVIII века, вмещающая 300 прихожан, возведена по Программе строительства православных храмов в Москве. После богослужения патриарх Кирилл произнес проповедь, которая была опубликована на сайте Русской православной церкви.
"Пример благочестивых родителей, отдавших на воспитание в храм Пресвятую деву Марию, должен помочь и современным родителям понять, что когда ребенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в воскресных школах, а сейчас существует еще и много православных гимназий, тогда он обретает замечательное воспитание, которое поможет ему в жизни остаться сильным, несокрушимым, справиться не только со стрессами повседневного бытия, но и со многими и многими искушениями, которые встречаются на нашем жизненном пути", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, достаточно посмотреть сводки МВД, чтобы увидеть, "какой огромный процент молодых преступников, наркоманов, алкозависимых". Он отметил, что только сильный духом человек может быть счастливым.
"Если в храме рядом с родителями нет детей, то нас ждут тяжелые времена. Поэтому воспитание детей, их воцерковление — это непременное делание, которое должны совершать и Церковь, и родители, и бабушки, и дедушки", - подытожил предстоятель Русской церкви.