https://ria.ru/20200921/deti--1577566466.html

Патриарх: посещение храма убережет ребенка от алкоголя и наркотиков

Родителям следует приводить детей в храмы и воцерковлять их, это поможет им бороться с негативным влиянием и соблазнами, в том числе наркотиками и алкоголем,... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:11

2020-09-21T18:11

2020-09-21T18:13

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Родителям следует приводить детей в храмы и воцерковлять их, это поможет им бороться с негативным влиянием и соблазнами, в том числе наркотиками и алкоголем, заявил в понедельник патриарх Московский и вся Руси Кирилл в столичном храме пророка Илии в Северном Бутове.Православные верующие отмечают 21 сентября Рождество пресвятой богородицы - первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому). Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но твердо верили, что Бог может даровать им ребенка. По преданию, молитвы Иоакима и Анны были услышаны: архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Иоаким и Анна посвятили дочь Богу: в трехлетнем возрасте отдали Марию на воспитание при Иерусалимском храме.Патриарх Кирилл в понедельник возглавил праздничную Божественную литургию и совершил чин великого освящения столичного Ильинского храма в Северном Бутове. Церковь в традициях Владимирско-Суздальской храмовой архитектуры XVIII века, вмещающая 300 прихожан, возведена по Программе строительства православных храмов в Москве. После богослужения патриарх Кирилл произнес проповедь, которая была опубликована на сайте Русской православной церкви."Пример благочестивых родителей, отдавших на воспитание в храм Пресвятую деву Марию, должен помочь и современным родителям понять, что когда ребенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в воскресных школах, а сейчас существует еще и много православных гимназий, тогда он обретает замечательное воспитание, которое поможет ему в жизни остаться сильным, несокрушимым, справиться не только со стрессами повседневного бытия, но и со многими и многими искушениями, которые встречаются на нашем жизненном пути", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, достаточно посмотреть сводки МВД, чтобы увидеть, "какой огромный процент молодых преступников, наркоманов, алкозависимых". Он отметил, что только сильный духом человек может быть счастливым."Если в храме рядом с родителями нет детей, то нас ждут тяжелые времена. Поэтому воспитание детей, их воцерковление — это непременное делание, которое должны совершать и Церковь, и родители, и бабушки, и дедушки", - подытожил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20191204/1561967742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, михаил бутов, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество