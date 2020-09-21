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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200921/deparde-1577535128.html
В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
В Московском патриархате выразили надежду, что православие станет окончательным выбором на пути духовных исканий знаменитого французского актера Жерара... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T10:56
2020-09-21T10:56
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
жерар депардье
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> В Московском патриархате выразили надежду, что православие станет окончательным выбором на пути духовных исканий знаменитого французского актера Жерара Депардье.Ранее общественный резонанс вызвала новость о том, что Депардье крестился в Александро-Невском соборе в Париже. При этом известно, что в 1960-х годах актер принял ислам, позже интересовался также индуизмом и буддизмом."Я бы хотел пожелать Жерару Депардье, чтобы православие стало его окончательным выбором. Православная христианская традиция позволяет всякому человеку реализовать свой духовный и нравственный потенциал. Православие - это сокровищница, из которой можно черпать в течение всей жизни. Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что это путь завершается именно в Православной церкви", - сказал митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что Депардье – один из самых великих актеров XX века. Он сыграл во множестве фильмов в самых разных амплуа, и у него получаются все роли, за которые он берется. Митрополит Иларион обратил внимание на представленный этим артистом образ полковника Шабера в фильме 1994 года по одноименному роману Бальзака, назвав поразительной глубину, с которой Жерар Депардье сыграл эту роль. "Я очень надеюсь на то, что с такой же глубиной, с такой же вдумчивостью он подойдет к православной вере, и что православная вера откроется перед ним всеми гранями, которыми она открывается перед искренне верующим человеком", – заключил архиерей.
https://ria.ru/20200905/deparde-1576821661.html
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московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, жерар депардье

В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии

10:56 21.09.2020
526
© РИА Новости / Евгений БиятовАктер Жерар Депардье после дегустации крымского вина в ресторане в Москве
Актер Жерар Депардье после дегустации крымского вина в ресторане в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Московском патриархате выразили надежду, что православие станет окончательным выбором на пути духовных исканий знаменитого французского актера Жерара Депардье.
Ранее общественный резонанс вызвала новость о том, что Депардье крестился в Александро-Невском соборе в Париже. При этом известно, что в 1960-х годах актер принял ислам, позже интересовался также индуизмом и буддизмом.
"Я бы хотел пожелать Жерару Депардье, чтобы православие стало его окончательным выбором. Православная христианская традиция позволяет всякому человеку реализовать свой духовный и нравственный потенциал. Православие - это сокровищница, из которой можно черпать в течение всей жизни. Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что это путь завершается именно в Православной церкви", - сказал митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 16:03Культура
Жерар Депардье принял православие
Он подчеркнул, что Депардье – один из самых великих актеров XX века. Он сыграл во множестве фильмов в самых разных амплуа, и у него получаются все роли, за которые он берется. Митрополит Иларион обратил внимание на представленный этим артистом образ полковника Шабера в фильме 1994 года по одноименному роману Бальзака, назвав поразительной глубину, с которой Жерар Депардье сыграл эту роль.
"Я очень надеюсь на то, что с такой же глубиной, с такой же вдумчивостью он подойдет к православной вере, и что православная вера откроется перед ним всеми гранями, которыми она открывается перед искренне верующим человеком", – заключил архиерей.
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеЖерар Депардье
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