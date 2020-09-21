https://ria.ru/20200921/deboshir-1577527504.html
Пьяного дебошира задержали на борту самолета в Хабаровске
Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – Москва, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:10
2020-09-21T06:10
2020-09-21T06:10
москва
хабаровск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank">Хабаровска </a>поступило сообщение, что на борт самолета поднялся пассажир, который нарушает общественный порядок. Хабаровчанин 39 лет был пьян и выражался грубой нецензурной бранью."Транспортными полицейскими данный гражданин был сопровожден в дежурную часть полиции", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажир отказался от медицинского освидетельствования на содержание в крови алкоголя. Против нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20200807/1575499604.html
1
москва
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, хабаровск, происшествия