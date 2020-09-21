Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/deboshir-1577527504.html
Пьяного дебошира задержали на борту самолета в Хабаровске
Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – Москва, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T06:10
2020-09-21T06:10
москва
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570077917_0:106:3266:1943_1400x0_80_0_0_96e58917e411ddc6c018b910798c22b5.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank">Хабаровска </a>поступило сообщение, что на борт самолета поднялся пассажир, который нарушает общественный порядок. Хабаровчанин 39 лет был пьян и выражался грубой нецензурной бранью."Транспортными полицейскими данный гражданин был сопровожден в дежурную часть полиции", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажир отказался от медицинского освидетельствования на содержание в крови алкоголя. Против нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20200807/1575499604.html
1
москва
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570077917_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_f7012c2aab74adf11b3aa25051a8325f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, хабаровск, происшествия

Пьяного дебошира задержали на борту самолета в Хабаровске

06:10 21.09.2020
730
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Международном аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудник полиции в Международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – Москва, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.
Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение, что на борт самолета поднялся пассажир, который нарушает общественный порядок. Хабаровчанин 39 лет был пьян и выражался грубой нецензурной бранью.
"Транспортными полицейскими данный гражданин был сопровожден в дежурную часть полиции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пассажир отказался от медицинского освидетельствования на содержание в крови алкоголя. Против нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 17:14
В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира
1840021
Обсудить1
МоскваХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Снег на улице в Петрозаводске
В одном из регионов выпал первый снег
Сотрудник полиции
В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке
Директор школы на Сахалине, где учился "маленький террорист", уволился
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В Кузбассе автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Певица Валерия
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Валерией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков обвинил США в покушении на права Совбеза ООН
Сотрудник полиции
Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
СМИ сообщило о гибели восьми человек при обрушении жилого дома в Индии
Алексей Навальный
Кофейня в Томске, где Навальный пил чай, работает в обычном режиме
Злая собака
В МЧС рассказали, как быть, если собака набросилась на вашего ребенка
Денежные купюры
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Онлайн-эфир премии Эмми
Кэтрин О'Хара и Юджин Леви получили "Эмми" за главные роли в "Шиттс Крик"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов сократил число органов исполнительной власти
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
10:03Правительство доложит о доплатах медикам, борющимся с коронавирусом
09:59Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
09:59Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии
09:55ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
Лента новостейМолния