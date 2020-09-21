https://ria.ru/20200921/deboshir-1577527504.html

Пьяного дебошира задержали на борту самолета в Хабаровске

Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – Москва, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T06:10

2020-09-21T06:10

2020-09-21T06:10

москва

хабаровск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank">Хабаровска </a>поступило сообщение, что на борт самолета поднялся пассажир, который нарушает общественный порядок. Хабаровчанин 39 лет был пьян и выражался грубой нецензурной бранью."Транспортными полицейскими данный гражданин был сопровожден в дежурную часть полиции", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажир отказался от медицинского освидетельствования на содержание в крови алкоголя. Против нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20200807/1575499604.html

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москва

хабаровск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, хабаровск, происшествия