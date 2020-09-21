Круглый стол о текущей ситуации с COVID-19 в РФ
22 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
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Участники:
- директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр ГИНЦБУРГ;
- президент Национальной медицинской палаты Леонид РОШАЛЬ;
- директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей КАПРИН;
- первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай ДАЙХЕС;
- главный врач ГБУЗ г. Москвы "ГКБ №52" Марьяна ЛЫСЕНКО;
- главный врач госпиталя COVID-19 НМХЦ им. Пирогова Минздрава России Виталий ГУСАРОВ;
- главный врач ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №29" Юлия ГАРЕВСКАЯ;
- главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи г. Таганрога Дмитрий САФОНОВ;
- руководитель отделения диагностики и восстановительного лечения ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Майя БАКРАДЗЕ;
- президент Общества врачей России Олег ЯНУШЕВИЧ;
- президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина САРКИСОВА;
- проректор по лечебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Виктор ФОМИН;
- заместитель Председателя ВОД "Волонтеры-медики" Мария ЯКУНЧИКОВА.
В ходе мероприятия известные представители медицинского сообщества обсудят текущую ситуацию с COVID-19 в России, вопросы вакцинопрофилактики, а также новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работе медицинского персонала в условиях COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр ГИНЦБУРГ;
- президент Национальной медицинской палаты Леонид РОШАЛЬ;
- директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей КАПРИН;
- первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай ДАЙХЕС;
- главный врач ГБУЗ г. Москвы "ГКБ №52" Марьяна ЛЫСЕНКО;
- главный врач госпиталя COVID-19 НМХЦ им. Пирогова Минздрава России Виталий ГУСАРОВ;
- главный врач ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №29" Юлия ГАРЕВСКАЯ;
- главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи г. Таганрога Дмитрий САФОНОВ;
- руководитель отделения диагностики и восстановительного лечения ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Майя БАКРАДЗЕ;
- президент Общества врачей России Олег ЯНУШЕВИЧ;
- президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина САРКИСОВА;
- проректор по лечебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Виктор ФОМИН;
- заместитель Председателя ВОД "Волонтеры-медики" Мария ЯКУНЧИКОВА.
В ходе мероприятия известные представители медицинского сообщества обсудят текущую ситуацию с COVID-19 в России, вопросы вакцинопрофилактики, а также новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работе медицинского персонала в условиях COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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