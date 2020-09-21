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Круглый стол о текущей ситуации с COVID-19 в РФ
22 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
2020-09-21T18:58
2020-09-21T18:58
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200922/952909637.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр ГИНЦБУРГ;<br>- президент Национальной медицинской палаты Леонид РОШАЛЬ;<br>- директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей КАПРИН;<br>- первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай ДАЙХЕС;<br>- главный врач ГБУЗ г. Москвы "ГКБ №52" Марьяна ЛЫСЕНКО;<br>- главный врач госпиталя COVID-19 НМХЦ им. Пирогова Минздрава России Виталий ГУСАРОВ;<br>- главный врач ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №29" Юлия ГАРЕВСКАЯ;<br>- главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи г. Таганрога Дмитрий САФОНОВ;<br>- руководитель отделения диагностики и восстановительного лечения ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Майя БАКРАДЗЕ;<br>- президент Общества врачей России Олег ЯНУШЕВИЧ;<br>- президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина САРКИСОВА;<br>- проректор по лечебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Виктор ФОМИН;<br>- заместитель Председателя ВОД "Волонтеры-медики" Мария ЯКУНЧИКОВА.<br><br>В ходе мероприятия известные представители медицинского сообщества обсудят текущую ситуацию с COVID-19 в России, вопросы вакцинопрофилактики, а также новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работе медицинского персонала в условиях COVID-19.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о текущей ситуации с COVID-19 в РФ

18:58 21.09.2020
54
Читать ria.ru в
22 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
Задать вопрос

Участники:
- директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр ГИНЦБУРГ;
- президент Национальной медицинской палаты Леонид РОШАЛЬ;
- директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей КАПРИН;
- первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай ДАЙХЕС;
- главный врач ГБУЗ г. Москвы "ГКБ №52" Марьяна ЛЫСЕНКО;
- главный врач госпиталя COVID-19 НМХЦ им. Пирогова Минздрава России Виталий ГУСАРОВ;
- главный врач ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №29" Юлия ГАРЕВСКАЯ;
- главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи г. Таганрога Дмитрий САФОНОВ;
- руководитель отделения диагностики и восстановительного лечения ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Майя БАКРАДЗЕ;
- президент Общества врачей России Олег ЯНУШЕВИЧ;
- президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина САРКИСОВА;
- проректор по лечебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Виктор ФОМИН;
- заместитель Председателя ВОД "Волонтеры-медики" Мария ЯКУНЧИКОВА.

В ходе мероприятия известные представители медицинского сообщества обсудят текущую ситуацию с COVID-19 в России, вопросы вакцинопрофилактики, а также новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работе медицинского персонала в условиях COVID-19.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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