https://ria.ru/20200921/covid-1577570097.html

Круглый стол о текущей ситуации с COVID-19 в РФ

22 сентября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".

2020-09-21T18:58

2020-09-21T18:58

2020-09-21T18:58

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1577570097.jpg?1600703935

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200922/952909637.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр ГИНЦБУРГ;<br>- президент Национальной медицинской палаты Леонид РОШАЛЬ;<br>- директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей КАПРИН;<br>- первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай ДАЙХЕС;<br>- главный врач ГБУЗ г. Москвы "ГКБ №52" Марьяна ЛЫСЕНКО;<br>- главный врач госпиталя COVID-19 НМХЦ им. Пирогова Минздрава России Виталий ГУСАРОВ;<br>- главный врач ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №29" Юлия ГАРЕВСКАЯ;<br>- главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи г. Таганрога Дмитрий САФОНОВ;<br>- руководитель отделения диагностики и восстановительного лечения ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Майя БАКРАДЗЕ;<br>- президент Общества врачей России Олег ЯНУШЕВИЧ;<br>- президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина САРКИСОВА;<br>- проректор по лечебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Виктор ФОМИН;<br>- заместитель Председателя ВОД "Волонтеры-медики" Мария ЯКУНЧИКОВА.<br><br>В ходе мероприятия известные представители медицинского сообщества обсудят текущую ситуацию с COVID-19 в России, вопросы вакцинопрофилактики, а также новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работе медицинского персонала в условиях COVID-19.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы